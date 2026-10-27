이서진이 명품 시계 차고 설거지…“모셔둘 거면 필요 없다”

배우 이서진이 고가의 명품 시계를 일상에서 거리낌 없이 착용하는 이유를 밝혔다. 그는 시계를 소장품으로 보관하기보다 실제 생활에서 활용하는 것을 중요하게 생각한다고 말했다.

지난 23일 유튜브 채널 ‘GQ KOREA’에는 ‘이서진의 설거지에서 시작된 불가리와의 인연, 여기까지 왔습니다. 시계가 좋아 모인 네 남자의 진.대 TIME’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이서진은 영상에서 이용주, 양태오, 페니워치와 함께 시계에 얽힌 경험과 취향을 이야기했다.

유튜브 채널 ‘GQ KOREA’ 캡처

이서진은 자신의 시계 착용 습관에 대해 “집에 모셔둘 거면 굳이 갖고 싶지 않다”고 말했다. 이어 “흠집이 나든 말든, 물이 들어가든 말든 편하게 막 차는 스타일”이라며 “요리 프로그램하면서 시계 착용하고 설거지하고 물에 담근다”고 설명했다.

그는 등산할 때도 시계를 따로 바꾸지 않는다고 밝혔다, 이서진은 “운동할 때도 불가리 알루미늄 시계를 차고 등산한다”며 “등산할 때는 알루미늄이 가볍다”고 말했다. 활동할 때도 무게와 착용감을 고려해 평소 선호하는 시계를 선택한다는 설명이다.

이서진은 사용하지 않는 물건을 계속 보관하는 것에도 큰 의미를 두지 않는다고 밝혔다. 그는 “필요 없으면 바로바로 없애는 게 낫다고 생각한다”며 오랫동안 소장해 가치를 따지는 방식에는 관심이 없다고 말했다. 착용하지 않는 시계를 언젠가 다시 사용할 것이라고 생각하지도 않는다고 덧붙였다.

또한 스마트워치를 착용하거나 구매한 경험이 없다 “스마트워치 차는 분들은 급하게 확인할 것도 많은데 나는 그런 적이 한 번도 없다”고 말했다.

시계 취향은 나이에 따라서도 달라졌다. 이서진은 과거에는 크고 터프한 시계를 좋아했지만, 나이가 들면서 가볍고 편안한 제품을 선호하게 됐다고 설명했다. 옷차림 역시 격식을 갖춘 스타일보다 캐주얼한 스타일을 좋아한다고 밝혔다.

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