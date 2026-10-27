코스피, '앤트로픽 IPO' 훈풍에 4%대 급반등…코스닥도 3%↑

27일 코스피와 코스닥이 동반 급등세를 나타내고 있다.

이날 오전 9시 20분 현재 코스피는 전장보다 231.64포인트(4.24%) 오른 5,701.11을 나타내고 있다.

27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 주요 지수가 표시 되고 있다. 코스피는 전거래일 보다 189.18포인트(3.46%) 오른 5658.65에 개장했다.

지수는 189.18포인트(3.46%) 오른 5,658.65로 개장, 상승 폭을 조금씩 키우며 5,700선에서 공방 중이다.

외국인이 3천340억원을 순매수하고 있다. 개인은 3천380억원, 기관은 50억원 순매도 중이다.

코스피200 선물시장에서도 외국인이 1천60억원 매수 우위인 가운데 개인은 180억원, 기관은 1천40억원 매도 우위를 나타내고 있다.

미국서 인공지능(AI) 모델 '클로드' 개발사인 앤트로픽이 기업공개(IPO) 신청서를 냈다는 소식에 투자 심리가 살아난 것으로 보인다.

간밤 앤트로픽은 미 증권거래위원회(SEC)에 IPO를 위한 증권신고서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다는 소식이 전해졌다.

앤트로픽은 이번 IPO로 최대 2조달러(약 2천700조원)의 기업가치를 인정받아 1천억달러(약 133조원)를 조달하는 것을 목표로 하는 것으로 알려졌다. 현실화할 시 미 증시 데뷔 역대 최대 규모가 된다.

이에 기술주 중심 나스닥 종합지수는 0.83% 올랐고, 다우존스30 산업평균지수는 0.28%, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 0.70% 각각 상승했다.

특히 반도체 업종이 대부분 상승하며 필라델피아 반도체 지수는 2.8% 올랐다.

또 사우디아라비아와 파키스탄, 튀르키예 고위 당국자들의 이란 방문 소식에 중동 긴장 완화 기대가 커지면서 브렌트유 12월 인도분은 전장 대비 0.78%, 서부텍사스산원유(WTI)는 1.46% 내린 점도 증시 부담을 덜어주는 재료다.

같은 시각 삼성전자[005930]는 5%, SK하이닉스[000660]는 7%대 상승 중이다.

이외 시가총액 상위 종목 중에선 SK하이닉스 모회사인 SK스퀘어[402340](10.01%)가 두자릿수 상승률을 나타내고 있고, 삼성전기[009150](6.35%)도 눈에 띄는 상승세를 보인다. LG에너지솔루션[373220](1.60%)과 현대차[005380](1.74%), KB금융[105560](0.68%), 삼성생명[032830](2.23%) 등이 오르는 가운데 삼성바이오로직스[207940](-2.75%)는 내리고 있다.

앤트로픽에 1억 달러를 초기 투자한 SK텔레콤[017670]은 6% 안팎 상승 중이다.

업종별로 보면 제약(-1.24%), 오락/문화(-0.51%), 부동산(-0.34%) 등 일부만 제외하고 모두 상승 중이다. 전기/전자(5.23%)가 가장 크게 오르고 있고, 그다음으로 의료/정밀기기(4.79%)와 제조(4.42%), 기계/장비(3.30%), 금융(2.77%), 통신(2.59%) 등이 뒤를 잇고 있다.

코스닥은 15.88포인트(2.18%) 오른 743.09로 출발, 같은 시각 전장보다 25.61포인트(3.52%) 오른 752.82를 보인다.

외국인이 610억원, 기관이 13억원 순매수 중인 가운데 개인만 580억원 순매도하고 있다.

시총 상위 종목 대부분이 오르는 중이다. 주성엔지니어링[036930](6.50%)과 이오테크닉스[039030](4.49%), 심텍[222800](11.09%), 리노공업[058470](4.75%), 원익IPS[240810](5.48%), HPSP[403870](4.01%) 등 반도체 관련주 중심으로 크게 오르고 있으며, 알테오젠[196170](2.52%)과 에코프로[086520](4.59%), 에코프로비엠[247540](3.12%), 레인보우로보틱스[277810](3.17%) 등도 강세다.

<연합>

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