쥬얼리 하주연, 이력서 수백 장 내고 취업 성공…“월급 받는 삶 좋아”

유튜브 채널 ‘35살 노사연’ 화면 캡처

그룹 쥬얼리 출신 하주연이 연예계 활동을 중단한 뒤 아르바이트와 취업 준비를 거쳐 직장인으로 새로운 삶을 살게 된 과정을 공개했다.

지난 22일 공개된 유튜브 채널 ‘35살 노사연’에는 ‘월급날만 기다리는 쥬얼리 하주연의 점심시간’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 하주연은 연예계를 떠난 뒤 직장생활을 시작하게 된 이유를 밝혔다. 그는 쥬얼리 활동을 마치고 소속사를 나온 뒤 한동안 일을 하지 않았지만, 생계를 위해 새로운 일을 찾아 나섰다고 설명했다.

하주연은 “그냥 있을 수 없었다. 저도 돈을 벌어야 사니까”라며 “연예계 쪽은 일을 안 하면 백수나 다름없다. 누가 불러줘야 갈 수 있는데, 그 기회를 언제까지 기다리고 있을 수만은 없었다”고 털어놨다.

처음에는 한남동의 한 카페에서 아르바이트를 시작했다. 이후 다른 분야에도 도전해 보고 싶어 베이커리 보조 강사로 일하기도 했다. 하주연은 친한 동생이 베이커리 관련 일을 하고 있어 새로운 경험을 해보고 싶었다고 전했다.

취업을 준비하는 과정은 녹록지 않았다. 한국에서 쥬얼리 활동 외에는 본격적인 사회생활을 경험해 본 적이 없었던 만큼 어려움도 컸다고.

하주연은 “잡코리아, 알바몬 같은 앱을 받아서 이력서를 몇백 군데씩 넣었다”며 “그때는 지금보다 어렸는데도 취업이 안 됐다”고 회상했다.

이어 나이 때문에 취업이 어려운 것은 아닌지 고민하기도 했다며, 경력이 부족해 구직 과정에서 좌절했다고 밝혔다.

그렇게 여러 차례 도전한 끝에 직장생활을 시작한 하주연은 안정적인 수입을 현재 생활의 장점으로 꼽았다.

그는 “연예계에서는 나 같은 경우 일이 계속 없으면 누가 일을 주겠나. 가만히 있다고 일을 주는 것도 아니다”라며 “직장인은 월급을 계속 받는다. 그래서 회사에 취직하게 됐다”고 설명했다.

이어 “그래야 월급을 꼬박꼬박 받을 수 있다. 회사가 망하지 않는 이상 월급은 나온다”며 매달 정해진 수입을 얻을 수 있다는 점에 만족감을 드러냈다.

연예인에서 직장인으로 삶의 방식이 달라진 것에 대해서도 솔직한 생각을 전했다. 하주연은 “연예인 생활을 하다가 일반인으로 사람들을 만나는 게 쉽지는 않다”면서도 “흔하게 만날 수 있는 기회가 아니어서 너무 좋다”고 말했다.

앞으로의 목표는 경제적으로 성공하는 것이다. 하주연은 “성공할 거다. 부자가 될 것이다. 그게 소원이다. 부자가 되고 싶다”고 당찬 포부를 밝혔다.

이야기를 들은 노사연은 하주연에게 “마인드가 건강하다”며 “화려한 연예인 생활을 하다가 개인 하주연으로 우뚝 선 걸 보니까 대견하다”고 응원을 보냈다.

한편 배우 하재영의 딸인 하주연은 2008년 그룹 쥬얼리 멤버로 합류해 가수 활동을 펼쳤다. 이후 2014년 전속계약이 종료되면서 팀을 떠났다. 연예계 활동 이후 새로운 분야에 도전해 온 그는 현재 직장인으로 제2의 인생을 이어가고 있다.

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