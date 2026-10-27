반도체 수출 호조에 3분기 한국 경제 1.0% '깜짝 성장'

올해 3분기 한국 경제는 반도체 호황이 지속되는 가운데 정부소비와 설비투자 증가세에 힘입어 '깜짝 성장'을 이뤘다.



실질 구매력 지표가 약 49년 만에 가장 높은 상승률을 기록했으나, 민간소비는 오히려 감소해 대조를 보였다. 소비 여력 확대가 아직 실제 소비 증가로 이어지지 못한 모양새다.

부산 남구 신선대부두에서 컨테이너 선적 및 하역작업이 진행되고 있다.

한국은행은 3분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(직전분기대비·속보치)이 1.0%로 집계됐다고 27일 밝혔다.



이는 한은이 지난 8월 제시한 3분기 성장률 전망치(0.3%)를 세 배 이상 웃도는 수치다.



이에 따라 한은의 기존 연간 성장률 전망치(3.3%)도 상당 폭 상향 조정이 불가피해졌다.



분기 성장률은 작년 4분기 -0.1%에서 올해 1분기 1.8%로 급반등했고, 2분기 0.6%에 이어 3분기에도 예상을 뛰어넘는 높은 수준을 기록했다.



전년 동기 대비로는 2분기 3.7%에서 3분기 3.4%로 다소 하락했다.



부문별로 보면, 민간소비는 재화와 서비스가 모두 줄어 0.2% 감소한 반면, 정부소비는 물건비와 건강보험 급여비 지출을 중심으로 1.9% 증가했다.



건설투자는 토목건설이 늘어 0.7% 증가했고, 설비투자도 반도체 제조용 기계 등 기계류를 위주로 4.1% 늘었다.

사진=AFP연합뉴스

지식재산생산물투자는 연구개발, 소프트웨어가 늘어 2.3% 증가했다.



수출은 반도체, 기계 및 전기장비 등을 중심으로 2.3% 늘었고, 수입도 원유, 반도체 제조용 기계 등이 늘어 2.4% 증가했다.



3분기 성장률의 부문별 기여도를 보면, 소비와 투자를 포함한 전체 내수의 성장 기여도는 0.9%포인트(p)로 집계됐다.



순수출(수출-수입)이 성장을 0.1%p 끌어올렸다.



민간소비와 정부소비 기여도는 각각 -0.2%p, 0.3%p, 건설투자와 설비투자는 각각 0.1%p, 0.4%p로 나타났다.



정부소비와 설비투자 합산 0.7%p로 성장률(1.0%)의 대부분을 차지했다.



업종별로는 제조업이 컴퓨터, 전자 및 광학기기와 기계 및 장비를 중심으로 2.0% 증가했다.



전기가스수도사업은 전기업을 위주로 3.7% 늘었고, 건설업은 토목건설이 늘어 2.0% 증가했다.



농림어업은 재배업과 어업을 중심으로 5.9% 증가했고, 서비스업도 사업서비스업, 정보통신업, 운수업 등을 위주로 0.2% 늘었다.



3분기 실질 국내총소득(GDI)은 작년 3분기보다 18.8% 급증했다. GDI 증가율은 2분기(15.7%)보다 크게 올라 1977년 4분기(19.0%) 이후 48년 9개월 만에 최고치를 기록했다.



실질 GDI는 생산 활동을 통해 벌어들인 소득의 실질 구매력을 나타내는 수치다. 반도체 가격 상승 등 교역 조건 개선에 증가율이 더 높아진 것으로 보인다.

<연합>

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