정가은, 양육비 못 받아 결혼반지 처분하려다…“정품 아닐 확률 90% 이상”

유튜브 채널 ‘롤코언니 가은이’ 화면 캡처

방송인 정가은이 이혼 후 보관해 온 결혼반지를 처분하려다 뜻밖의 감정 결과를 접했다.

지난 26일 유튜브 채널 ‘롤코언니 가은이’에는 정가은이 서울 종로의 한 귀금속 매장을 찾아 보유하고 있던 금붙이를 처분하는 모습이 공개됐다.

이날 정가은은 가지고 있던 금붙이를 팔아 새로운 주얼리를 구매할 계획이라고 밝혔다. 이 과정에서 과거 결혼반지도 감정을 받게 됐다.

제작진이 결혼반지도 처분할 생각인지 묻자 정가은은 “가지고 있으면 뭐 하냐. 결혼하고 1년 만에 이혼해서 반지도 안 꼈다”고 답했다.

그러나 감정 결과는 예상과 달랐다. 감정사는 반지의 소재인 백금과 다이아몬드는 진품으로 보이지만, 반지에 새겨진 티파니 각인이 정품과 일치하지 않는다고 설명했다.

이어 “정품이 아닐 확률이 90% 이상”이라며 티파니를 사칭한 제품일 가능성을 제기했다.

반지의 예상 매입가는 100만~150만원 선으로 책정됐다. 정가은은 티파니 각인을 제외하고 백금만 처분할 경우의 가치를 물었고, 감정 결과를 접한 뒤에는 “짜증 난다”며 허탈한 반응을 보였다.

특히 정가은은 반지를 처분하려는 이유로 양육비 문제를 언급해 안타까움을 더했다. 그는 “양육비도 못 받고, 이거 팔아서 양육비로 대신하려고 하는데”라고 털어놨다.

과거 생활고를 겪을 당시 반지를 처분하지 않았던 이유도 밝혔다. 정가은은 당시 우울증이 심해 다른 생각을 할 여유가 없었다는 취지로 이야기하며 씁쓸한 심경을 드러냈다.

정가은은 2016년 사업가와 결혼해 딸을 얻었으며, 2018년 합의 이혼한 뒤 홀로 딸을 양육해 왔다. 2019년에는 전남편을 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 등 혐의로 고소했다.

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