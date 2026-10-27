전국 대체로 맑은 가운데 강풍…낮 최고 15~20도 [오늘날씨]

화요일인 27일은 전국이 대체로 맑은 가운데 바람이 강하게 불겠다.

제30호 태풍 ‘참피’가 북상 중인 지난 23일 오전 제주 서귀포시 예래동 앞바다에 거친 파도가 몰아치고 있다. 뉴시스

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 11.0도, 인천 12.2도, 수원 11.8도, 춘천 11.9도, 강릉 16.3도, 청주 14.3도, 대전 13.0도, 전주 14.6도, 광주 15.8도, 제주 18.9도, 대구 12.8도, 부산 15.7도, 울산 13.3도, 창원 14.9도 등이다.

낮 기온은 서울 16도, 인천 15도, 수원 16도, 춘천 16도, 강릉 19도, 대전 18도, 청주 17도, 광주 18도, 전주 18도, 부산 20도, 울산 19도, 대구 18도, 제주 19도 등으로 예상된다.

서해안과 제주도, 경상권 동해안을 중심으로 순간 풍속 초속 20m 이상의 매우 강한 바람이 불어 강풍특보 발표 가능성이 있으니 당국이 발표하는 기상정보를 참고하는 것이 좋겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~3.5m, 서해 앞바다에서 1.0~3.0m, 남해 앞바다에서 0.5~2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0~5.0m, 서해·남해 1.0~3.5m로 예상된다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역에서 ‘좋음’ 수준이 예상된다.

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