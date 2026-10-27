트럼프, '우파 패배' 브라질 대선에 "조작된 부패 선거"

도널드 트럼프 미국 대통령은 26일(현지시간) 자신의 기대와 다르게 나온 브라질 대선 결과에 대해 "조작된 선거로 보인다"는 반응을 보였다.

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽), 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 미시시피주로 향하는 길에 앤드루스 합동기지에서 기자들과 만나 "(브라질 대선은) 끔찍해 보였다"며 "나는 어느 편도 들지 않았지만, 또 하나의 조작된 선거처럼 보였다"고 말했다.



트럼프 대통령은 "나는 어느 편도 들지 않았다"고 재차 강조하면서도 "하지만 선거는 지켜봤다. 정말 정말 부패한 것으로 보였다"고 주장했다.



트럼프 대통령은 '브라질 대선 결과에 어떤 조치를 취할 것이냐'는 질문에는 "난 브라질을 통치하는 게 아니다. 미국을 통치한다"고 답한 뒤 "선거에서 집계 방식과 관련해 매우 불운한 일이 있었다고 생각한다"고 거듭 주장했다.



트럼프 대통령은 브라질 대선이 조작됐다는 발언의 근거를 제시하지는 않았다. 그는 브라질 대선에서 어느 후보도 공개적으로 지지하지는 않았지만, 우파 성향의 플라비우 보우소나루 후보가 1차 투표에서 승리한 것을 높이 평가하며 이번 대선을 "매우 중요한 선거"라고 표현한 바 있다.



전날 치러진 브라질 대선 결선 투표에선 '남미 좌파의 대부' 루이스 이나시우 룰라 다시우바 현 대통령이 보우소나루 후보를 꺾고 4선에 성공했다. 트럼프 대통령은 룰라 대통령과 반목하고 있으며, 보우소나루 후보의 부친 자이르 보우소나루 전 대통령을 지지해왔다.

<연합>

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