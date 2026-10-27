“美, ‘유럽의 트럼프’ 오르반 유엔총장 추진”

도널드 트럼프 미국 행정부가 차기 유엔 사무총장 후보로 빅토르 오르반 전 헝가리 총리를 내세우는 방안을 추진하고 있다고 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)이 25일(현지시간) 보도했다.

연합뉴스에 따르면 미 행정부는 오르반 전 총리에게 직접 출마를 권유한 것으로 전해졌다. 미국이 러시아, 중국과 함께 오르반 전 총리를 공동 후보로 지지하는 구상이다.

WSJ은 이날 사설에서 3개국 소식통을 인용해 트럼프 행정부가 오르반 전 총리의 차기 유엔 사무총장 출마를 적극적으로 추진해왔다고 밝혔다.

미국 당국자들이 차기 사무총장 후보를 논의하면서 오르반 전 총리와 같은 인물을 거론하자 러시아와 중국 측도 긍정적인 반응을 보였고, 결국 그를 직접 후보로 내세우자는 구상으로 이어졌다는 것이다.

미국 측은 오르반 전 총리에게 출마 의향을 타진했으며 오르반 전 총리는 관심을 보이면서도 당선 가능성이 확실하지 않으면 출마하지 않겠다는 신중한 태도를 보인 것으로 전해졌다.

‘유럽판 트럼프’로 불려 온 오르반 전 총리는 2010년부터 16년간 헝가리를 장기 집권하며 반이민·민족주의 정책을 추진해온 유럽의 대표적인 우파 정치인이다.

언론과 사법부에 대한 통제를 강화하고 유럽연합(EU)과 갈등을 빚어왔으며 지난 4월 총선에서 패배해 16년 만에 자리에서 물러났다.

트럼프 대통령은 지난 4월 헝가리 총선에서 오르반 전 총리를 공개 지지했고, JD 밴스 부통령도 선거 지원에 나선 바 있다.

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