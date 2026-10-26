포항시-日지바시 교류의향서 체결, 국제회의 분야 적극 협력

경북 포항시는 일본 지바시와 교류의향서를 체결, 국제 협력 확대를 위한 기반을 마련했다고 26일 밝혔다.

포항시에 따르면 박용선 시장은 지난 22일 지바시청을 방문, 가미야 슌이치 지바시장과 만나 양 도시의 지속적인 발전과 교류 확대에 나서기로 했다.

지난 22일 일본 지바시청에서 박용선 포항시장(오른쪽)과 가미야 슌이치 지바시장이 교류의향서를 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

양측은 문화·체육·관광 분야를 중심으로 민간단체와 시민의 참여 기회를 넓혀 이해와 우의를 증진하고 발전에 도움이 되는 협력사업을 발굴할 계획이다.

지바시는 지바현의 현청 소재지로 도쿄만 연안에 자리 잡은 인구 약 100만명의 도시다.

우수한 산업·물류 기반을 갖추고 있고 국제전시·컨벤션시설인 '마쿠하리 멧세'가 있어 국제회의와 전시 분야에서 강점을 지니고 있다.

지바시가 한국 지자체와 우호 교류에 나선 것은 포항시가 처음이다.

포항시는 내년 포항국제전시컨벤션센터(포엑스) 개관에 맞춰 지바시와 국제회의·전시 분야 교류 가능성을 모색한다.

박 시장은 지바경북도민회 관계자와 간담회를 갖고 민간 차원의 협조와 관심을 거듭 당부했다.

박 시장은 "포항과 지바는 바다를 끼고 성장한 산업도시란 공통점이 있다"며 "이번 교류의향서 체결은 양 도시가 새로운 교류의 장을 열어가는 중요한 출발점이 될것"이라고 강조했다.

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