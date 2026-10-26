“도영, 도루하지마, 걸어서 들어오게 해줄게”...KIA 카스트로, 페덱과 9구째 승부 끝에 우측담장 넘기는 투런포로 승기 제대로 잡았다 [대구 현장]

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 플레이오프 삼성 라이온즈 대 KIA 타이거즈 1차전. 3회 초 2사 1루 때 KIA 카스트로가 홈런을 친 후 김도영과 함께 기뻐하고 있다. 연합뉴스

[대구=남정훈 기자] “도영, 이번엔 도루 하지마. 걸어서 들어오게 해줄게”

플레이오프 1차전부터 KIA의 클린업 트리오가 달구벌을 뜨겁게 타오르게 하고 있다. 김도영이 볼넷과 도루, 안타로 밥상을 차리고 카스트로가 받아먹는 그림이 연달아 나오며 초반부터 승기를 제대로 잡았다.

KIA는 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO 포스트시즌 플레이오프(5전3승제) 1차전에서 김도영과 카스트로, 나성범으로 이어지는 클린업 트리오의 막강화력으로 3회까지 4-0 리드를 달리고 있다.

26일 오후 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 1차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 경기, KIA 카스트로가 3회초 2사 1루 상황 투런 홈런을 친 후 포효하고 있다. 뉴스1

KIA 이범호 감독은 삼성 선발 페덱을 흔들리 위해 발빠른 좌타 듀오 박정우, 박재현을 테이블 세터에 배치했다. 그러나 이들은 1회엔 연속 삼진, 3회엔 공 3개만에 범타로 물러나며 밥상을 차리는 역할을 하나도 해내지 못했다.

26일 오후 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 1차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 경기, KIA 카스트로가 3회초 2사 1루 상황 투런포를 친 뒤 고영민 코치의 축하를 받으며 홈으로 향하고 있다. 뉴스1

그래도 괜찮았다. KIA엔 슈퍼스타 김도영이 있으니까. 김도영은 1회 페덱을 상대로 0B-2S로 몰렸다가 풀카운트로 끌고가 볼넷을 골라냈다. 2루 도루에 이어 카스트로의 우전 적시타 때 홈을 밟아 선취점을 따냈다. 이어 들어선 나성범이 좌익선상 적시 2루타로 2-0을 만들었다.

3회에도 흐름이 비슷했다. 박정우와 박재현이 연달아 아웃돼 2사 주자 없는 상황에 타석에 들어선 김도영이 1B-2S의 불리한 볼카운트에서 페덱의 152km짜리 포심을 잡아당겨 총알 같은 좌전 안타로 출루했다.

26일 오후 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 1차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 경기, 3회초 2사 1루 상황, KIA 카스트로가 투런포를 날린 뒤 세리머니를 하고 있다. 뉴스1

1회에 뛰었던 김도영을 의식한 페덱은 견제를 던져야 했다. 타자와 승부에만 집중하지 못한 페덱은 카스트로와 9구째까지 풀카운트 승부를 벌였다. 페덱의 투구수를 늘리며 심기를 불편하게 만드는 데 성공한 카스트로는 9구째 몸쪽 커터를 잡아당겨 라팍의 우측담장을 넘겼다. 마치 풀카운트에서 파울을 네 개나 치는 바람에 연달아 스타트를 끊게 한 김도영에게 미안하니 걸어서 들어오라는 듯한 홈런이었다. 김도영과 카스트로 둘의 힘으로 삼성을 찍어누르며 초반부터 승기를 제대로 잡은 KIA다.

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