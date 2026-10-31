독감·코로나19 백신, 함께 맞아도 될까…순서는 어떻게?

독감(인플루엔자)과 코로나19가 동시에 유행하면서 두 감염병 예방에 관심이 커지고 있다. 독감 백신은 접종 뒤 방어항체가 형성되기까지 약 2주가 걸리는 만큼, 어린이와 어르신 등은 접종 시기를 놓치지 않는 것이 중요하다. 고령자와 면역저하자는 코로나19 감염 시 중증으로 진행할 위험이 커 예방접종을 챙겨야 한다. 두 백신의 접종 대상과 일정, 동시 접종 가능 여부를 알아본다.

독감과 코로나19 백신은 같은 날 접종할 수 있으며, 이때 접종 부위는 달리해야 한다. 클립아트코리아

◆ 독감·코로나19 백신 같은 날 맞아도 돼

질병관리청의 2026년 42주차(10월 11~17일) 감염병 표본감시 결과, 의원급 의료기관 외래환자 1000명당 인플루엔자 의사환자 수는 17.7명으로 집계됐다. 전주 21.6명보다 줄었지만 지난해 같은 주 7.9명보다는 두 배 이상 많다. 인플루엔자 바이러스 검출률도 24.2%로 전주보다 낮아졌지만 기온이 더 떨어지면 독감 유행이 확산할 수 있는 만큼 추위가 본격화하기 전에 백신을 맞는 것이 좋다.

독감과 코로나19 백신은 접종 순서를 따로 정할 필요 없이 같은 날 맞을 수 있다. 질병관리청은 두 백신의 동시 접종을 권고하며 함께 맞을 때는 서로 다른 부위에 접종하도록 안내한다. 독감 백신과 코로나19 백신을 따로 맞을 때 두 백신 사이에 정해진 최소 간격은 없다. 다만 코로나19 백신은 이전 코로나19 백신 접종 후 3개월이 지나야 맞을 수 있다.

예방접종 뒤에는 접종 부위 통증이나 발적, 피로감, 두통, 근육통, 발열 등이 나타날 수 있다. 경미한 이상반응은 대체로 1~2일 안에 호전된다. 증상이 심해지거나 오래 지속되면 의료기관에서 진료받아야 한다.

예년보다 이른 독감 유행이 이어지는 가운데 어린이와 임신부를 시작으로 국가예방접종이 시작된 9월21일 서울 성북구 성북우리아이들병원에서 어린이들이 진료를 위해 대기해 있다. 연합뉴스

‘2026~2027절기 인플루엔자 국가예방접종’은 생후 6개월~14세 어린이와 임신부, 65세 이상 어르신에게 무료로 지원된다. 이번 절기부터 어린이 무료 접종 대상은 기존 생후 6개월~13세에서 14세까지로 확대됐다. 어린이와 임신부는 9월21일부터 접종을 시작했다. 어르신은 75세 이상 10월6일, 70~74세 10월12일, 65~69세 10월15일부터 접종을 시작했으며 2027년 4월 30일까지 받을 수 있다.

코로나19 국가예방접종 대상은 65세 이상, 12세 이상 면역저하자, 감염취약시설 입원·입소자다. 70세 이상과 12세 이상 면역저하자·감염취약시설 입원·입소자는 10월12일부터, 65~69세는 10월15일부터 접종을 시작했다. 접종 기간은 2027년 6월30일까지다. 의료기관과 접종 가능 여부는 방문 전 예방접종도우미 누리집에서 확인할 수 있다.

◆ 백신 접종해도 감염 가능…의심 증상 땐 진료

독감 백신을 맞아도 감염될 수 있지만 감염되더라도 중증으로 진행할 위험을 낮추는 데 도움이 된다. 질병관리청과 국민건강보험공단이 2024~2025절기 인플루엔자 백신 효과를 분석한 결과 감염 예방 효과는 연구 설계와 연령대에 따라 10.2~41.4%, 중증 예방 효과는 63.7~74.6%로 추정됐다.

독감이나 코로나19 의심 증상이 심해지면 의료기관에서 진료와 검사를 받아야 한다. 클립아트코리아

독감과 코로나19는 발열, 기침, 인후통, 근육통 등 증상이 겹쳐 증상만으로 구분하기 어렵다. 독감은 갑작스러운 고열과 심한 근육통 등 전신 증상이 두드러지는 경우가 많지만 개인의 면역 상태와 감염 시기에 따라 양상이 달라질 수 있다.

코로나19도 발열이나 인후통, 기침 등 다양한 증상으로 나타나며 두 감염병에 동시에 걸릴 수도 있다. 코로나19 자가검사에서 음성이 나와도 감염 가능성을 완전히 배제할 수 없으므로 증상이 심하거나 악화하면 의료기관에서 진료와 검사를 받아야 한다.

특히 고령자와 어린이, 임신부, 면역저하자, 기저질환자 등은 증상 초기에 진료받는 것이 좋다. 독감 항바이러스제는 증상 시작 후 48시간 안에 투여할 때 효과가 가장 크다. 증상이 심하거나 악화하면 48시간이 지났더라도 진료받아 치료가 필요한지 확인해야 한다.

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