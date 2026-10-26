홍천군, 사과축제 기간 5000원 추가 할인 판매

홍천군은 오는 11월 6일부터 8일까지 3일간 홍천읍 도시 산림공원 토리 숲에서 열리는 ‘제11회 홍천 사과 축제’ 기간 동안 지역에서 생산한 사과를 특별 할인된 가격에 판매한다고 26일 밝혔다.

이번 할인판매는 소비자들의 사과 구매 부담을 덜고 보다 많은 방문객이 품질 좋은 홍천 사과를 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 마련됐다. 특히 축제 기간에만 적용되는 특별 판매가격으로 방문객들의 구매 만족도를 높일 계획이다.

홍천사과. 홍천군 제공

축제 기간 홍천 사과는 기존 판매가격보다 5000원 인하된 가격으로 판매된다. 품종과 크기별로 후지와 시나노골드는 5㎏ 기준 3만원부터 7만원까지, 감홍은 3만5000원부터 7만5000원까지 판매된다.

2㎏ 봉지 사과는 품종 상관없이 1만원에 판매해 방문객들이 원하는 사과를 선택할 수 있도록 할 예정이다. 이번 할인 혜택은 축제가 열리는 3일간 한정 적용된다.

홍천군은 이번 할인판매를 통해 홍천 사과에 대한 소비자들의 관심을 높이고 지역 사과의 소비 촉진과 농가 소득 증대에 기여할 것으로 기대하고 있다.

아울러 축제장에는 사과 품종 전시를 비롯한 다양한 홍보·체험 부스가 마련돼 방문객들에게 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공할 예정이다. 이를 통해 사과 구매뿐만 아니라 온 가족이 함께 홍천 사과의 매력을 느낄 수 있는 축제의 장이 될 것으로 기대된다.

윤선화 농업기술센터 소장은 “이번 특별 할인판매는 축제장을 찾는 방문객들에게 실질적인 혜택을 제공하기 위해 마련했다”라며 “많은 분이 이번 기회를 통해 홍천 사과를 부담 없는 가격에 구매하고 축제의 즐거움도 함께 누리시길 바란다”라고 말했다.

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