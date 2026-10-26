KTL, 마곡에 ‘AI모빌리티기술센터’ 개소…친환경차·E-모빌리티 기술 사업화 전초기지 구축

한국산업기술시험원(KTL)이 친환경차 및 E-모빌리티 분야 기업들의 기술 경쟁력을 높이고 혁신 성장을 지원하기 위해 서울 마곡에 첨단 인프라를 갖춘 거점 센터를 열었다.

KTL은 26일 서울 강서구 마곡산업단지에서 ‘AI모빌리티기술센터’ 개소식을 개최했다고 밝혔다.

AI모빌리티기술센터 개소식에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 한국산업기술시험원 제공

이번에 문을 연 센터는 산업통상부와 서울시가 지원하는 산업혁신기반구축사업인 ‘친환경차 및 E-모빌리티 스타트업 기술지원 허브 클러스터 구축’ 사업을 통해 마련됐다.

총 147억원 규모의 연구개발비가 투입돼 시험평가 기술지원, 스타트업 및 중견기업 협업, 전문인력 양성 등의 임무를 수행하게 된다.

센터는 마곡산업단지 내 5층 전용공간과 1층 챔버룸을 포함해 총 748m² 규모로 조성됐으며, E-모빌리티 성능평가 장비 등 18종의 첨단 시험평가 장비를 구비했다.

특히 가상환경 검증과 실물 시험을 유기적으로 연계해 기업의 제품 고도화를 뒷받침하는 3개의 전문 랩(Lab)이 핵심 시설로 구축됐다.

‘피지컬 AI 랩’은 실제 이동체와 가상환경을 연동하는 ‘로봇 인 더 루프(RIL)’ 시스템을 통해 디지털 트윈 가상 시나리오 속에서 위험 상황을 안전하게 재현하며 주행 알고리즘과 성능을 평가한다.

‘스마트 모빌리티 랩’은 개인형 모빌리티의 프레임 강도, 타이어 마모, 제동장치 작동 여부뿐만 아니라 로봇청소기와 자율이동 로봇의 생활환경 주행 기능을 검증한다.

‘추론학습 랩’은 AI 학습·추론 장비와 소형 로봇팔을 활용해 영상 객체 인식, 위험 상황 판단, 로봇 모방학습 등을 실험한다.

KTL은 자체 시험 인프라가 부족한 스타트업과 중소·중견기업들이 아이디어를 실제 제품과 서비스로 구현할 수 있도록 전폭적인 기술지원에 나선다.

한국중견기업연합회의 협업 지원과 한국첨단자동차기술협회의 교육·컨설팅 프로그램을 연계해 기술 사업화의 성공 가능성을 높일 방침이다.

김선기 KTL 원장은 “혁신적인 기술이 실제 제품과 서비스로 이어지기 위해서는 기술의 신뢰성과 기기의 안전성을 검증하는 과정이 필수적”이라며, “공공 종합시험인증기관으로서 자체 시험 기반이 부족한 기업들의 기술 검증을 든든히 뒷받침하고 동반성장을 이뤄내겠다”고 밝혔다.

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