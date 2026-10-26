중금리대출 확대에 카드론 금리 ‘역주행’

카드론 평균 금리가 석 달 만에 다시 연 13%대로 하락한 것으로 나타났다. 조달 비용이 오르고 있지만 카드사들이 금융당국의 규제 완화에 따라 중금리대출 공급을 늘린 영향으로 풀이된다.



26일 여신금융업계에 따르면 전업카드사 8곳(롯데·BC·삼성·신한·우리·하나·현대·KB국민카드)의 지난달 평균 카드론 금리는 연 13.55%로 집계됐다. 전달(14.10%)보다 0.55%포인트 하락한 수치다. 카드론 금리는 올해 들어 6월까지 13%대를 유지하다가 7∼8월 들어 14%대 초반으로 올라선 상황이었다.

사진=게티이미지뱅크 제공

같은 기간 카드사들의 자금 조달금리는 연 4.42%에서 4.61%로 0.19%포인트 상승했다. 지난해 같은 기간과 비교하면 1.79%포인트 오른 수치인데, 카드론 금리는 오히려 0.7%포인트 낮아졌다. 은행처럼 예·적금 수신 기능이 없는 카드사는 여신전문금융채권 발행 등을 통해 자금을 조달하기 때문에 통상 시장금리가 오르면 대출 금리도 함께 오르는 구조를 띤다.



이처럼 카드론 금리가 ‘역주행’한 것은 중금리대출 취급이 늘어난 결과로 해석된다.



올해 3분기 8개 카드사의 중금리대출 취급액은 2조4517억원으로 전 분기(2조3750억원) 대비 3.2% 증가했다. 지난해 동기(2조1507억원)와 비교하면 14.0% 늘었고, 올해 1∼3분기 누적 취급액 역시 전년 동기보다 23.7% 불어났다.



앞서 금융당국은 8월부터 중금리대출 증가분을 가계대출 총량 관리 한도에서 100% 제외하기로 하는 등 인센티브를 확대했다. 기존에는 여신업계의 중금리대출 취급액 중 40%까지만 총량 한도 예외로 인정해 줬다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지