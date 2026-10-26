학생 운동에 무너진 세르비아 ‘철권통치’

12년간 세르비아를 통치해 온 알렉산다르 부치치 정권이 학생 운동 세력에 의해 결국 막을 내리게 됐다.



로이터·AP통신 등에 따르면 부치치 전 대통령은 25일(현지시간) 개표 초반 TV 연설에서 “우리가 이번 선거에서 패배했고, ‘학생명단’이 승리할 것으로 보인다”며 패배를 인정한다고 밝혔다. 그러면서도 “이번 (선거) 결과는 여러 유럽 국가와 미국 내 비선 권력 집단의 지원을 받은 것”이라며 외부의 개입을 주장했다.

환호하는 베오그라드 세르비아 시민들이 25일(현지시간) 세르비아 수도 베오그라드 시내에서 알렉산다르 부치치 전 대통령이 이끌던 집권 세르비아진보당의 총선 패배 소식에 폭죽을 터트리며 축하하고 있다. 전광판에는 부치치 진영의 선거 구호인 ‘날마다 더 나은 세르비아’가 표시돼 있다. 베오그라드=AP연합뉴스

학생명단은 부정부패 척결을 외치며 반정부 시위를 주도해 온 대학생 정치세력이다. 세르비아 자유민주선거센터(CeSID)와 여론조사기관 입소스가 이날 공동 진행한 출구 표본조사에서는 학생명단 연합이 52.0%의 득표율로 의회 250석 중 과반인 138∼140석을 획득하고, 부치치 전 대통령이 이끄는 세르비아진보당(SNS)은 39.3%를 득표해 103∼104석에 그칠 것으로 전망됐다.



부치치의 패배 인정 후 수도 베오그라드 거리는 축제의 장으로 변했다. 로이터는 “수만 명의 사람이 자동차 경적을 울리고 춤을 추며 ‘승리’, ‘그는 끝났다’고 외쳤다”고 전했다. 라도미르 사이치치 학생명단 후보는 “믿음을 가지고 계속해서 싸워 온 사람들의 이야기이며, 두려움을 이겨낸 시민들의 승리”라고 밝혔다. 2024년 북부 노비사드 기차역의 지붕이 무너지며 16명이 숨진 사고를 계기로 세르비아에서는 정권의 부정부패를 규탄하는 반정부 시위가 촉발됐으며, 대학생을 중심으로 2년간 부치치 전 대통령의 퇴진을 요구하는 시위가 이어져 왔다. 부치치는 2014년 총리직에 오른 뒤 2017년 대통령에 당선되며 12년 넘게 집권해왔다. 헌법상 내년 대선에서 3연임이 금지된 탓에 그는 총리가 되기 위해 대통령직을 사임하고 총선에 도전했으나 여론의 거센 반발을 뚫지 못했다.



학생명단 진영 당선자들은 대부분 학계·예술계 등 각 분야 전문가로, 정치적 경험은 거의 없는 것으로 알려졌다. 로이터는 “부패 척결과 교육 개선을 목표로 하는 정책을 펼 전망이나, 누가 총리가 될지는 불확실하다”고 전했다.

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