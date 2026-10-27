[경제 단신] 정보유출 ‘더존비즈온’ 민관합동 조사 외

정보유출 ‘더존비즈온’ 민관합동 조사

과학기술정보통신부는 국내 전사적자원관리(ERP) 시스템 1위 기업 ‘더존비즈온’에서 최근 발생한 침해사고를 ‘중대한 사고’로 판단하고 민관합동조사에 착수했다고 26일 밝혔다. 더존비즈온은 ERP와 재무·회계, 그룹웨어 등 기업용 소프트웨어를 제공하는 업체다. 회사는 외부 침해 정황과 고객사의 개인정보 유출 가능성을 파악하고, 지난 16일과 21일 두 차례 침해사고를 정부에 신고했다. 유출 가능성이 있는 정보로는 고객사가 보유·관리하는 정보 주체의 주민등록번호와 계좌번호, 주소, 휴대전화번호 등이다. 민감한 정보는 암호화 처리됐다고 한다. 더존비즈온은 이번 사건에 대해 사과하고 조사에 성실히 협조하겠다고 밝혔다.

HD현대오일뱅크 ‘햅쌀드림밥’ 이벤트

HD현대오일뱅크가 매년 가을 이어온 고객 감사 행사인 ‘햅쌀드림밥 프로모션’(사진)을 진행한다고 26일 밝혔다. 다음 달 23일까지 전국 행사 참여 주유소와 LPG 충전소에서 보너스카드 고객에게 햅쌀로 만든 즉석밥을 증정한다. 4만원 이상 주유하거나 LPG 충전소에서 2만원 이상 충전한 후 보너스포인트를 적립하면 경품 추첨에 자동 응모된다. 당첨 여부는 영수증을 통해 즉시 확인할 수 있다. 당첨 고객에게 즉석밥 3개입 1세트가 제공된다.

KCC, 폐안전모 기부… 자원순환 동참

KCC가 전 사업장에서 발생하는 폐안전모를 모아 새로운 안전모의 원료로 활용하는 자원순환 활동에 참여한다. 26일 KCC에 따르면 지난 21일 맺은 ‘산업현장 폐자원 순환경제 구축 다자간 업무협약’(사진)은 안전보건공단과 사회적기업 우시산, 무한상사 사회적협동조합 등이 산업현장 폐자원의 재활용을 확대하기 위한 것이다. 공공기관과 기업, 사회적기업·협력사 등 27곳이 참여한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지