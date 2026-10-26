LAFC, ‘LA 더비’ 무승부에도 PO행 확정

손, 골 VAR 취소… 2경기 침묵
손흥민이 풀타임을 소화한 로스앤젤레스(LA)FC가 ‘LA 더비’에서 승부를 가리지 못했지만 플레이오프(PO) 출전권은 확보했다.
LAFC는 26일 미국 캘리포니아주 LA BMO 스타디움에서 열린 2026 미국 메이저리그사커(MLS) 정규리그 32라운드 홈경기에서 LA 갤럭시와 2-2로 비겼다. 12승11무9패(승점 47)를 기록한 LAFC는 서부 콘퍼런스 15개 팀 중 6위를 유지했다. MLS는 팀당 정규리그 34경기를 치른 뒤 동·서부 콘퍼런스별 상위 9개 팀이 PO에 진출한다. 각 콘퍼런스 7위까지는 8강 PO 1라운드에 직행하고, 8∼9위는 와일드카드 결정전을 치른다. 서부 9위 LA 갤럭시(승점 41)가 남은 경기에서 모두 승리하고 LAFC가 모두 져도 LAFC는 최소 9위를 확보할 수 있다.
LAFC는 전반과 후반 초반 연속 실점하며 0-2로 끌려갔지만 드니 부앙가의 만회 골과 레오 발타의 동점 골로 승점 1을 챙겼다.
손흥민은 전반 28분 골 지역 오른쪽에서 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었으나, 비디오 판독(VAR) 끝에 오프사이드 판정이 유지돼 득점이 취소됐다. 후반 17분에는 발타의 동점 골로 이어진 크로스를 올렸지만 공격포인트를 추가하지는 못했다. 최근 2경기 연속 골 침묵을 이어간 손흥민은 올 시즌 MLS 정규리그 7골 15도움 포함 시즌 9골 22도움을 기록 중이다.
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