‘미래車 아이디어’ 현실로 만든다

현대모비스가 임직원의 아이디어와 연구개발 성과를 공유하는 기술 혁신 축제를 열었다. 현대모비스는 경기 용인 기술연구소에서 ‘2026 엠필즈 페스타 & 발명의 날’을 개최했다고 26일 밝혔다. 이번 행사는 사내 아이디어 축제와 지식재산 공유·발명 활동 장려 행사를 통합한 것으로, 이규석 사장 등 임직원 300여명이 참석했다.



임직원이 투표로 뽑은 올해 최우수 아이디어에는 주변 차량의 상대 속도를 색상으로 표시해 운전자가 위험 상황을 직관적으로 파악하도록 돕는 시스템과 생성형 인공지능(AI)이 교통 법규를 실시간으로 안내하는 증강현실(AR) 시스템이 선정됐다.



올해 현대모비스의 사내 아이디어 플랫폼 ‘엠필즈’에는 전동화와 전장, 섀시·안전, 소프트웨어 등 미래 모빌리티 분야를 중심으로 약 650건의 제안이 접수됐다. 2020년 출범 이후 누적 제안은 6400건에 달한다. 현대모비스는 최근 3년간 신규 특허 7300건을 출원했으며, 지난해 말 기준 누적 보유 특허는 1만건을 넘어섰다.

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