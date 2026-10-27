스포츠월드
세계비즈
구독신청
mPaper
RSS
로그인
회원가입
로그아웃
회원정보수정
회원탈퇴
세계일보
구글
페이스북
네이버 채널 구독하기
유튜브
스포츠
탐사보도
연재물
전체메뉴
검색
뉴스
정치
일반
청와대
국회ㆍ정당
선거ㆍ선관위
외교ㆍ안보
국방
북한ㆍ통일
사회
일반
검찰·법원
노동·복지
환경·날씨
교통·항공
교육·학교
사건
해외
국제
일반
미국·캐나다
중국
일본
아태
유럽
중동·아프리카
특파원
러시아
중남미
문화
일반
미디어
종교·학술
공연
미술
건강
레저
문학
음식
위크엔드
패션·뷰티
결혼·육아
전국
일반
서울
경기
강원
충청
영남
호남
제주
피플
일반
부음
동정·인사
인터뷰
오피니언
사설
오늘의 칼럼
기자·데스크
논설위원칼럼
전문가칼럼
외부칼럼
기고·독자
월드
이슈
비즈
일반
금융·증권
보험
재테크
부동산
IT / 과학
산업·기업
자동차
쇼핑·유통
취업·창업
연예
일반
스타
TV·방송
영화
대중음악
해외연예
스포츠
일반
야구
축구
농구
배구
골프
포토
핫갤러리
렌즈로보는세상
포토에세이
영상
부가서비스
환경
드론
한자어 탐정단
오늘의 운세
해커스톡
파고다 강남
시사일본어
시사중국어
mPaper
RSS
뉴스
정치
일반
청와대
국회ㆍ정당
선거ㆍ선관위
외교ㆍ안보
국방
북한ㆍ통일
사회
일반
검찰·법원
노동·복지
환경·날씨
교통·항공
교육·학교
사건
해외
국제
일반
미국·캐나다
중국
일본
아태
유럽
중동·아프리카
특파원
러시아
중남미
문화
일반
미디어
종교·학술
공연
미술
건강
레저
문학
음식
위크엔드
패션·뷰티
결혼·육아
전국
일반
서울
경기
강원
충청
영남
호남
제주
피플
일반
부음
동정·인사
인터뷰
오피니언
사설
오늘의 칼럼
기자·데스크
논설위원칼럼
전문가칼럼
외부칼럼
기고·독자
월드
이슈
비즈
일반
금융·증권
보험
재테크
부동산
IT / 과학
산업
자동차
쇼핑·유통
취업·창업
연예
일반
스타
TV·방송
영화
대중음악
해외연예
스포츠
일반
야구
축구
농구
배구
골프
포토
핫갤러리
렌즈로보는세상
포토에세이
영상
부가서비스
환경
드론
inno북스
오늘의 운세
해커스톡
파고다 강남
시사일본어
시사중국어
mPaper
RSS
[해커스톡 일대일 영어회화] 하루 1분 기초 영어회화 말하기 (10월 27일)
관련이슈
해커스톡 일대일 영어회화
입력 :
2026-10-27 09:00
인쇄
메일
url 공유
-
+
구글 선호 매체 등록
Bounce ideas off
의견을 나누다
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지
G
o
o
g
l
e
News
에서 세계일보 팔로우
20261026514224
0101080900000
0
2026-10-27 09:00
0
[해커스톡 일대일 영어회화] 하루 1분 기초 영어회화 말하기 (10월 27일)
세계일보
-
오피니언
[설왕설래] YS의 두 ‘아픈 손가락’
1991년 7월 노태우정부의 김동영 정무1장관이 사표를 냈다. 암 치료 때문에 더는 공직 수행이 어려웠다. 후임 장관에는 최형우가 기용됐다. 둘 다 당시 여당이던 민자당 김영삼(YS) 대표의 상도동계 핵심 측근이었다. YS의 왼팔이 김동영, 오른팔은 최형우라는 뜻의 ‘좌(左)동영 우(右)형우’란 말이 유행하던 시절이다. 김동영은 YS의 대통령 취임을 못 본
[김기동칼럼] ‘방어용 핵무기’는 없다
1938년 9월 말 독일 뮌헨에서 유럽의 운명을 좌우할 세기의 담판이 열렸다. 독일의 아돌프 히틀러는 ‘전쟁’ 운운하며 독일계가 많이 사는 체코슬로바키아의 주데텐란트 지역을 요구했다. 히틀러는 “다른 영토적 야심은 없다”며 유럽을 달랬다. 1차대전의 악몽이 남아 있던 유럽은 또 다른 전쟁만은 막아야 한다는 생각에 영국, 프랑스, 이탈리아가 중재에 나섰다.
[기자가만난세상] 태극마크는 거래 대상이 아니다
대한민국에서 가장 인기 있는 스포츠팀을 꼽으라면 단연 축구 국가대표팀, 이른바 ‘FC대한민국’일 것이다. 잘할 땐 찬사도 엄청나지만, 반대로 경기력이 별로거나 부정적 이슈가 불거지면 비난의 강도도 상상을 초월한다. 최근 대표팀을 바라보는 국민적 시선이 싸늘하다. 이달 초 끝난 9~10월 A매치 4연전의 여진이 이어지고 있다. 경기력 관련 이슈가 아니다. 대
[박현모의 한국인 탈무드] 프랑스의 위기와 세종의 ‘무간피차’
최근 프랑스의 시위 사태를 보면서 맨 먼저 떠오른 사람은 역사학자 페르낭 브로델이었다. 그는 ‘프랑스의 정체성’에서 “오늘날의 프랑스가 프랑스일 수 있는 것은 다양성의 승리 때문”이라고 말했다. 프랑스는 본래 언어와 관습, 향토 문화가 모자이크처럼 얽힌 나라였다. 17세기 이후 중앙집권화가 추진되고 ‘단일하고 불가분한 공화국’이라는 원칙이 확립되었지만, 다
HOT뉴스
1
메시 국대 고별전보다 큰 함성…아르헨 아미들 뜨거운 열기
2
침팬지도 친구 먹이는 덜 빼앗는다…우정이 이기심 억제
3
‘슈퍼 마리오의 아버지’, 日 문화훈장 받는다…게임인 최초
4
오픈AI, '안전' 목소리 낸 연구원 3명 해고
5
中아파트 12층 매달린 세살배기…주민들 의자로 받혀 구조
포토