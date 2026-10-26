파르나스, ‘인스케이프 양양’ 12월 18일 개관…객실 예약 개시

파르나스호텔앤리조트가 강원도 양양에 선보이는 ‘인스케이프 양양 바이 파르나스’를 오는 12월 18일 개관한다. 이에 앞서 26일부터 공식 홈페이지를 통해 객실 예약을 시작했다.

인스케이프 양양은 낙산해변 앞에 들어서는 지상 39층, 높이 174.6m 규모의 호텔이다. 전체 393실 가운데 약 91%인 358실을 스위트 객실로 구성했으며, 90% 이상 객실에서 동해를 조망할 수 있도록 설계했다.

대표 객실인 ‘프리미어 킹’과 ‘프리미어 트윈’은 침실과 거실을 분리했다. ‘투베드룸 스파 스위트’와 ‘코너 풀 스위트’는 독립된 침실과 거실, 다이닝 공간에 프라이빗 실내 풀을 갖췄다. 최상위 객실인 ‘로얄 스위트’는 침실과 욕실을 각각 3개씩 갖추고 동해 파노라마 전망을 제공한다.

16층에는 야외 인피니티 풀과 실내 수영장으로 구성된 ‘더 웨이브 풀’을 마련했다. 야외 인피니티 풀은 겨울철에도 온수로 운영한다.

식음시설도 강화한다. 252석 규모의 올데이 다이닝 ‘더 선라이즈 다이닝’에서는 솔잎, 메밀, 오미자 등 강원 지역 식재료를 활용한 메뉴와 인근 음식점 협업 메뉴 등을 선보일 예정이다. 38층 ‘더 인스케이프 라운지’에서는 동해 전망과 함께 티와 스낵, 바 메뉴를 제공한다.

객실 예약은 26일부터 가능하며 다음 달 8일까지 공식 홈페이지에서 객실 단독 상품을 예약하면 15% 할인한다. 개관 이후 체크인하는 고객 가운데 선착순 500명에게는 호텔 어메니티 미니어처 세트를 증정한다.

파르나스호텔앤리조트는 이번 호텔을 통해 서울과 제주에서 쌓은 호텔 운영 경험을 동해안으로 확대한다는 계획이다.

김호경 총지배인은 “스위트 중심 객실과 사계절 온수 인피니티 풀 등 시설 경쟁력에 파르나스의 운영 역량을 결합해 동해안의 새로운 프리미엄 휴양 경험을 선보이겠다”고 말했다.

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