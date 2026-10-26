LG전자, 얼음정수 냉장고 ‘LG 스템’ 출시

LG전자가 인공지능(AI)과 서랍형 냉동고로 더 편리해진 ‘LG 디오스 AI 오브제컬렉션 스템(STEM) 얼음정수 냉장고’를 26일 출시했다. 스템은 직수관으로 깨끗한 물을 공급하고 얼음을 만드는 LG전자의 직수형 냉장고 브랜드다. 크래프트 아이스와 각얼음, 조각 얼음 등 다양한 크기와 모양의 얼음을 제공한다.

LG전자가 AI와 서랍형 냉동고를 적용해 사용 편의성을 높인 ‘LG 디오스 AI 오브제컬렉션 스템(STEM) 얼음정수 냉장고’를 출시했다. 신제품은 기존의 양쪽으로 여닫는 하단 냉동고를 중칸과 하칸으로 구성된 서랍형으로 적용한 것이 특징이다. LG전자 제공

신제품은 기존의 양쪽으로 여닫는 하단 냉동고를 중칸과 하칸으로 구성된 서랍형으로 적용한 것이 특징이다. ‘AI 신선케어’ 기능은 AI가 고객의 냉장고 사용 시간대와 도어 개폐 패턴 등을 학습해 식사 준비 전 집중 냉각을 실시하고 신선도를 유지한다. ‘AI 세이빙 모드’는 사용 빈도가 낮은 시간대에 컴프레서 작동을 최적화해 에너지 효율을 높인다.

LG전자는 냉동·냉장 모드를 자유롭게 바꿀 수 있는 컨버터블 기능과 인체공학적 디자인을 적용한 서랍형(Drawer) 타입의 신모델을 라인업에 추가했다. 고객 선택의 폭을 넓히는 동시에 다양한 라이프스타일과 사용 패턴을 반영해 제품 경쟁력을 한층 강화했다.

신제품은 기존의 양쪽으로 여닫는 하단 냉동고를 중칸과 하칸으로 구성된 서랍형로 바꿨다. 허리와 다리의 굽힘 정도, 자세 유지에 필요한 근육 사용량 등을 인체공학적으로 분석해 사용 편의성을 높였다. 서랍을 열면 위에서 식재료를 한눈에 확인하고 꺼낼 수 있어 허리를 깊이 숙이거나 무릎을 꿇어야 하는 부담을 줄였다.

중칸(컨버터블 드로어)에는 냉동과 냉장은 물론 식재료에 맞는 보관 모드를 선택할 수 있는 컨버터블 기능이 적용됐다. 고객은 LG 씽큐(ThinQ) 앱에서 이유식, 밀키트, 유제품, 와인, 김치, 육류, 생선 등 총 14종의 보관 모드를 선택할 수 있다. 하칸에는 냉동 기능과 오토 아이스메이커를 적용했다.

또한 스템은 핵심 부품 기술에 AI를 더해 고객의 사용 패턴에 맞춰 신선도 관리와 에너지 효율을 강화했다. ‘AI 신선케어’는 AI가 냉장고 사용 시간대와 개폐 횟수 등을 학습해 식사 준비 전 미리 집중 냉각 모드를 작동시켜 냉장고 속 식재료를 신선하게 보관한다. 사용 빈도가 낮은 시간대에는 ‘AI 세이빙 모드’로 컴프레서 작동을 최적화해 에너지 효율을 높인다.

김재일 LG전자 키친솔루션사업부장은 “앞으로도 제품 본연의 성능을 더욱 강화하고, 고객의 다양한 라이프스타일에 최적화된 가전을 지속 선보일 것”이라고 강조했다.

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