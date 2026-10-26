대구시, 신임 감사위원장에 이상규 전 예산담당관 임용

대구시는 신임 감사위원장에 이상규 전 대구시 예산담당관을 임용했다고 26일 밝혔다.

시에 따르면 이 신임 위원장은 대구시 경제예산팀장, 예산총괄팀장을 거쳐 예산담당관을 역임하는 등 기획과 예산 분야 전반에 걸쳐 폭넓은 경험을 쌓아왔다. 아울러 도시관리본부장, 자원순환과장 등 다양한 격직을 거치며 행정 다방면에서 전문성을 다져온 인물로 평가받는다.

이상규 대구시 감사위원장. 대구시 제공

이 위원장은 “재정 여건의 불확실성에 선제적으로 대응하기 위해 보조금과 대규모 투자 사업에 대한 검증 프로세스를 대폭 강화하겠다”며 “인허가, 계약, 인사 등 비위 발생 소지가 높은 고위험 분야에 대한 감찰을 집중적으로 펼쳐 시 행정의 공정성을 한층 끌어올릴 계획”이라고 포부를 밝혔다.

이어 “옴부즈맨과 시민감사관 제도의 내실 있는 운영을 통해 시민 참여를 확대하고 청렴 문화를 지역 사회 전반으로 확산하겠다”며 “각종 행정 및 안전 위험 요인을 사전에 철저히 점검해 시민 안전을 확보하는 동시에 행정서비스 만족도를 극대화하는 데 총력을 기울이겠다”고 강조했다.

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