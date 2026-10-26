현대로템, 튀르키예 6·25 참전용사에 ‘따뜻한 보금자리’ 선물

70여년 전 대한민국의 자유와 평화를 위해 피 흘렸던 튀르키예의 6·25전쟁 참전용사들이 마침내 따뜻하고 안전한 새 집을 선물 받았다.

현대로템은 지난 22일(현지시간) 튀르키예 하타이주에서 현지 6·25 참전용사 가정의 주거환경을 획기적으로 개선하는 ‘히어로즈홈(HEROES’ HOME)’ 준공식을 진행했다고 26일 밝혔다.

튀르키예 하타이주에서 진행된 현대로템 ‘히어로즈홈’ 준공식에서 관계자들이 기념사진 촬영을 하고 있다. 왼쪽 네 번째부터 베야지트 유묵 참전용사협회장, 참전용사 메흐멧 쉐케르, 무라트 현대로템 튀르키예 법인장, 이태영 참전용사 기념사업회장, 김문정 튀르키예 한인회장. 현대로템 제공

이번 사업은 현대로템이 사회복지법인 따뜻한동행, 사랑의열매 사회복지공동모금회와 손잡고 추진하는 해외 동맹국 참전용사 주거환경 개선 프로젝트의 첫 결실이다.

6·25전쟁 당시 미국, 영국, 캐나다에 이어 네 번째로 많은 장병을 파병하며 ‘형제의 나라’로 깊은 우애를 다져온 튀르키예 영웅들의 고귀한 헌신에 감사와 존경의 마음을 전하고자 기획됐다.

이날 준공식에는 주튀르키예한국대사관 이심표 국방무관, 김문정 튀르키예 한인회장, 이태영 참전용사 기념사업회장, 베야지트 유묵 튀르키예 참전용사협회장을 비롯해 참전용사 메흐멧 쉐케르 씨와 현대로템 관계자들이 참석해 가슴 뭉클한 감동을 나눴다.

수혜 대상인 참전용사 쉐케르씨는 어린 나이에 한국전쟁 소식을 듣고 자원입대해 1950년 1차 파병 당시 육군 포병으로 참전했다.

전투 중 어깨 총상을 입었음에도 치료 후 다시 전선으로 복귀했던 군인이었다.

지진으로 집 기초가 약해져 불안한 나날을 보내던 그의 주택은 현대로템의 기초 콘크리트 보강, 바닥 타일 교체, 외벽 미장 공사를 통해 편안하고 튼튼한 보금자리로 재탄생했다.

쉐케르씨는 “오랜 세월 대한민국과의 인연을 소중히 간직해 왔는데 이토록 따뜻한 배려를 받게 되어 가슴 깊이 감사하다”며 “우리의 헌신을 잊지 않고 실질적인 도움을 준 현대로템에 깊이 감사드린다”고 눈시울을 붉혔다.

또한 지진 피해로 임시 거처를 전전하던 고 셀림 아슬라뉴렉 참전용사 유가족의 주택 내·외부 공사를 진행하고, 고 다웃 아브지, 고 할릴 데미르타쉬, 고 사미흐 체키치 참전용사 유가족에게는 보금자리를 신축해 전달했다.

현대로템은 이들 가정 모두에 주방가구와 냉장고 등 생활 집기까지 함께 지원해 온정을 더했다.

현대로템의 ‘히어로즈홈’ 사업은 튀르키예를 시작으로 2029년까지 4개년에 걸쳐 추진된다.

현대로템은 이번 첫 결실을 발판 삼아 국제사회와 함께하는 글로벌 보훈 활동을 한층 강화할 계획이다.

현대로템 관계자는 “대한민국의 자유와 평화를 위해 자신을 바쳤던 튀르키예 참전용사들의 희생에 깊은 감사의 마음을 전할 수 있어 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 방산 기업으로서의 사회적 책임을 다하고, 보훈의 가치를 온 세상에 전하는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

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