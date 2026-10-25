독도 선착장서 초대형 태극기 퍼포먼스

25일 ‘독도의 날’을 맞아 대한민국 최동단 섬 독도에 펼쳐진 가로 30m, 세로 20m 크기의 초대형 태극기와 독도 풍광을 담은 영상이 공개돼 화제다.



서경덕 성신여대 교수는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘독도 위 태극기’ 영상을 선보였다. 60초 분량의 이 영상은 지난 6월 말 시민 70명이 독도 동도 선착장에서 초대형 태극기를 펼치는 퍼포먼스를 드론으로 촬영해 편집한 것이다.

서경덕 성신여대 교수가 25일 공개한 ‘독도 위 태극기’ 영상의 한 장면. 독도에 가로 30m, 세로 20m 크기의 초대형 태극기가 펼쳐져 있다. 서경덕 교수 SNS 캡처

영상엔 동해와 어우러진 독도의 다양한 풍광이 담겼다. 외국인 관광객들에게 독도 방문을 권유하는 내용도 포함됐다.



서 교수는 유튜브 쇼츠, 인스타그램 릴스 등을 통해 전 세계 한인 누리꾼들과 함께 영상 홍보 캠페인을 진행한다. 그는 그간 독도에서 콘서트 개최, 다큐멘터리 영화 제작, 초대형 태극기 퍼포먼스 등 다양한 행사를 진행해 왔다.



서 교수는 “‘문화가 숨 쉬는 섬’이라는 면을 내세워 독도를 자연스럽게 홍보하는 전략이 가장 효과적”이라며 “독도 상공에서의 ‘초대형 드론 쇼’ 진행 등 더 다채로운 문화 콘텐츠 행사를 펼쳐 우리의 독도를 전 세계에 꾸준히 알려 나가겠다”고 말했다.

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