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이마트 경영 전면에 나선 정용진

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이도형 기자 scope@segye.com

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대표이사로 내정… ‘1업체 2대표’
40대 임원 대폭 늘린 인사 단행

신세계그룹이 핵심계열사 이마트 대표이사에 정용진(사진) 그룹 회장을 내정하고 40대 임원 비중을 대폭 늘린 인사를 단행했다. 현장경험이 풍부한 실무인력들을 대거 승진시켜 경영 전면에 나선 정 회장을 보좌하는 형태의 인선으로 풀이된다.

25일 유통업계에 따르면, 신세계그룹은 지난 23일 내년도 정기 임원인사를 단행하고 정 회장을 이마트 대표이사로 내정했다. 정 회장은 주주총회 등 관련 절차를 밟은 뒤 대표이사에 공식 취임할 예정이다. 정 회장은 지난 6월부터 맡고 있는 신세계프라퍼티 대표이사직도 유지한다. 이로써 신임 김홍극 이마트 대표, 이형천 신세계프라퍼티 대표와 함께 ‘1업체 2대표’ 체제를 구축했다.

김 신임 대표는 이마트 상품본부장과 신세계TV쇼핑 대표, 신세계까사 대표 등을 거친 상품기획(MD)·영업 전문가다. 김 대표를 통해 이마트의 영업력을 강화시키겠다는 포석으로 풀이된다. 그는 이마트 자회사 SSG닷컴 대표도 겸임한다. 이마트 물류·공급망 관리와 영업총괄본부장을 지냈던 최택원 SSG닷컴 대표를 그룹 경영지원총괄에 임명한 것도 비슷한 맥락으로 분석된다.

정 회장의 동생인 정유경 회장이 이끄는 백화점 부문은 안정화를 꾀하는 동시에 외부 인사를 영입했다. 신세계까사 신임 대표에는 허민호 전 CJ올리브영 대표가 내정됐다. 백화점 부문을 맡고 있는 박주형 ㈜신세계 대표와 면세점 분야 이석구 신세계디에프 대표, 아울렛을 운영하는 김영섭 신세계사이먼 대표 모두 유임됐다.

이번 인사에서는 1960년대생 임원들이 대거 교체되면서 40대 임원이 차지하는 비중은 18%로 역대 가장 높은 수치를 기록했다. 신세계그룹은 “이번 인사를 시작으로 적재적소에 인재를 배치하는 수시 인사를 단행해 조직 쇄신 작업을 이어나갈 방침”이라고 전했다.


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