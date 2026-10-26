반도체급 클린룸서 밀봉… 전 공정 자동화

“반도체 공정 수준의 청결도를 유지하고 있습니다.”



지난 21일 충북 진천군 CJ 블로썸캠퍼스. 햇반 생산 공장을 안내하던 관계자가 햇반 제품에는 절대 보존료와 방부제가 들어가지 않음을 강조하면서 이같이 말했다. 240여m에 달하는 햇반 생산 공정과정은 마치 반도체의 ‘클린룸’을 연상케 했다. 1996년 첫 출시 후 30년이 지나는 동안 ‘햇반’이 왜 누적매출 10조원을 기록 할 만큼 대한민국의 대표 식문화 중 하나로 자리 잡았는지 알게 해주는 풍경이었다.

21일 충청북도 진천군 CJ 블로썸캠퍼스 내 햇반 생산 공장에서 햇반이 만들어지고 있다. CJ제일제당 제공

“10년, 20년 후를 내다보는 미래 먹거리를 만들겠다”는 이재현 CJ그룹 회장의 혜안에서 비롯돼 최초?최고?차별화를 지향한 CJ 의 ‘온리원(OnlyOne) 정신’을 대표하는 상품이 된 햇반이 출시 30주년을 맞아 또다른 도약을 준비한다. CJ제일제당은 CJ블로썸캠퍼스에서 연 기자간담회에서 햇반을 2028년까지 연매출 1조5000억원대의 초대형 브랜드로 육성한다는 비전을 내놨다.



국내에서는 건강을 중시하는 소비자를 겨냥한 제품을 확대하기로 했다. 국내 즉석밥 시장에서 잡곡밥 비중은 2019년 10%대에서 지난해 30%에 육박할 만큼 확대됐다. 12월에는 ‘식물성 단백쌀’을 활용해 계란 흰자 3개 이상의 단백질을 담은 ‘햇반 단백질 잡곡밥’을 출시한다. 단백질과 식이섬유 함량을 높이고 탄수화물과 열량을 낮추는 영양설계 기술도 강화한다.



해외에서는 만두에 이어 차세대 ‘K-푸드’ 대표 상품으로 키우겠다는 목표를 제시했다. 현재 햇반은 미국과 캐나다, 호주 등 60여개국에 진출했다. 전체 매출에서 해외 비중은 2021년 8%에서 지난해 15%로 상승했다. 외국에 햇반이 익숙해진다면 김이나 김치와 같은 다른 반찬 매출도 증대될 것이란 판단이 깔렸다.



김숙진 CJ제일제당 식품마케팅실장 겸 한국사업본부장은 “저희가 해외에서 햇반에 ‘스틱 투 애니띵(Sticks To Anything·어떤 음식과도 어울린다)’이라는 캠페인을 할 만큼 (밥과 다른 음식을) 같이 먹는 방법은 무궁무진하다”면서 “햇반이라는 브랜드를 먼저 알리고 난 뒤 (현지 시장이) 성숙해지면 다른 쪽으로도 펼치는 계획을 잡고 있다”고 말했다.

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