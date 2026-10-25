[부동산 특집] 예술 특화 설계… 차별화된 커뮤니티 서비스

GS건설이 11월 경기 안산시 상록구 성포동 옛 홈플러스 안산점 부지에서 ‘아르뮤제자이’(사진)를 분양한다. 지하 6층∼지상 49층, 6개동, 아파트 984가구(전용면적 84∼104㎡)와 오피스텔 370실(전용 84㎡) 등 총 1354가구·실이 들어선다.

단지는 성포·중앙동 생활권을 모두 이용할 수 있으며, 지하철 4호선·수인분당선 중앙역도 가깝다. 인천발 고속철도(KTX)의 초지역 정차와 GTX-C 노선의 상록수역 정차가 추진되고 있어 광역교통 여건이 개선될 전망이다.

롯데백화점과 롯데마트, 노적봉공원, 성포예술광장, 김홍도미술관 등도 인접해 있다.

단지 곳곳에는 예술 조형물과 유명 작가의 작품을 배치해 전체를 하나의 갤러리처럼 꾸밀 계획이다. 사우나와 피트니스, 스카이라운지, 스크린골프 등을 마련하고 입주민에게 중·석식 식사 서비스도 제공한다.

홍보관은 경기 안산시 단원구 고잔동 536-1에서 운영 중이며, 견본주택은 11월 개관할 예정이다.

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