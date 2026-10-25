서울 25개 자치구 문화 한자리에…‘문화원 엑스포’ 열린다

서울 문화원엑스포. 서울시

서울 25개 자치구 문화원의 특색 있는 공연과 전시·체험 프로그램을 한자리에서 만날 수 있는 문화 축제가 광화문광장에서 열린다.

국악과 한국무용 등 다양한 공연부터 전통 공예와 민속놀이 체험까지 마련돼 시민들이 서울 곳곳의 지역문화를 경험할 수 있을 전망이다.

서울시는 오는 28일 광화문광장에서 ‘2026 서울문화원 엑스포’를 개최한다고 25일 밝혔다.

서울시가 후원하고 서울특별시문화원연합회가 주최하는 이번 행사는 자치구별 문화원의 활동과 지역문화의 매력을 소개하기 위해 마련됐다.

행사장에서는 국악과 한국무용, 풍물, 합창을 비롯해 색소폰과 통기타 공연 등 다채로운 무대가 펼쳐진다. ‘2026 서울문화가족 무용 및 국악 경연대회’에서 대상을 받은 은평문화원의 ‘교방 굿거리 춤’과 구로문화원의 ‘웃다리 농악’ 특별공연도 선보인다.

광장 곳곳에 조성되는 전시·체험마당에서는 25개 문화원이 각 지역의 역사와 정체성을 담은 부스를 운영한다. 지역문화 소개 전시와 함께 닥종이 공예, 수묵 손글씨, 압화 만들기, 민화·단청 문양을 활용한 소품 만들기 등 다양한 체험 프로그램이 진행된다.

전통 민속놀이마당에서는 제기차기와 투호 던지기, 떡메치기 등을 체험할 수 있다. 전통 놀이를 통해 우리 문화의 재미를 느끼고 가족 단위 방문객도 함께 즐길 수 있도록 프로그램을 구성했다.

행사는 시민 누구나 무료로 참여할 수 있다. 자세한 일정과 프로그램은 서울시 축제 정보 누리집인 펀서울에서 확인하면 된다.

민수홍 서울시 문화본부장은 이번 행사가 서울 25개 자치구의 다양한 문화를 즐기는 동시에 지방문화원의 역할과 지역문화의 가치를 널리 알리는 계기가 되길 바란다고 밝혔다.

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