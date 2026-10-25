국민이 뽑은 사회공헌 맛집은 어디?… ‘시슐랭 스타’ 대국민 투표 시작

대한민국 첫 사회공헌 맛집 가이드 프로그램 ‘시슐랭 스타’의 국민 투표가 시작된다.

산업통상부는 26일부터 다음 달 8일까지 2주간 ‘제1회 시슐랭 스타’ 본선 대국민 투표를 진행한다고 25일 밝혔다. 시슐랭은 기업의 사회적 책임을 뜻하는 CSR과 미슐랭(Michelin)을 합친 말로, 사회적 가치를 창출한 우수 기업 프로그램을 ‘사회공헌 맛집’처럼 발굴·확산한다는 취지다. 산업부와 보건복지부가 후원하고 한국경제인협회가 주최한다.

앞서 학계·사회복지계·소비자 분야 전문가로 구성된 시슐랭위원회는 접수된 113개 프로그램을 심사해 대·중견기업 16개, 중소기업 4개 등 20개 본선 후보를 선정했다. 환경보호와 취약계층 지원, 지역사회 상생, 미래세대 육성 분야의 사회공헌 활동이 대상이다.

국민 투표는 시슐랭 공식 누리집에서 본인 인증 뒤 참여할 수 있다. 참가자는 본선 후보 20개 중 3개 프로그램을 선택하면 된다. 다음 달 1일에는 서울 뚝섬한강공원 벽천마당에서 현장 투표와 기업 사회공헌 전시 행사도 열린다. 청년 100명으로 구성된 SNS 서포터즈 ‘시슐랭 프렌즈’도 참여 확산에 나선다.

최종 ‘시슐랭 스타 10선’은 대·중견기업 8개, 중소기업 2개를 선정한다. 온라인 국민 투표와 오프라인 투표를 각각 25%, 전문 조사기관이 운영하는 약 1000명 규모 ‘시슐랭투표단’ 결과를 50% 반영한 뒤 위원회 최종 심의를 거친다. 결과는 11월 말 시상식에서 발표한다.

산업부는 연말 한국경제인협회와 추진 중인 ‘K-사회적가치 실태조사’ 결과와 함께 선정 기업 사례를 담은 ‘시슐랭 가이드’를 발간할 계획이다.

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