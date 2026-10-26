엠마, 10월 넾다세일 참여…매트리스·토퍼 등 최대 54% 할인

사진=엠마 제공

독일 수면 전문 브랜드 엠마(EMMA, 이하 엠마)가 10월 26일부터 11월 8일까지 14일간 네이버플러스 스토어 ‘넾다세일’에 참여해 최대 54% 할인 혜택을 제공한다.

이번 행사는 올해 마지막 넾다세일로, 매트리스와 토퍼, 접이식 매트리스, 베개 등 다양한 제품군을 할인된 가격에 선보인다. 이사·신혼집 준비, 손님용 수면 공간 마련 등 용도에 따라 제품을 선택할 수 있도록 구성했다.

사진=엠마 제공

침실의 매트리스 교체를 고려하는 소비자를 위한 제품으로는 엠마 오리지널 2.0 매트리스가 있다. 메모리폼과 7존 독립 스프링을 결합해 신체 부위별 지지와 체압 분산을 고려한 제품이다. 통기성을 고려한 폼과 분리 세탁이 가능한 울트라드라이 커버를 적용했다.

기존 잠자리에 토퍼를 추가하려는 소비자라면 엠마 에어그리드 토퍼를 고려할 수 있다. 몸을 받쳐주는 에어그리드 레이어와 습기 배출을 돕는 에어고셀 폼, 탄탄한 HRX 하단 폼을 적용했다. 통기성과 지지력을 고려해 설계됐다.

손님용 잠자리 마련이나 공간 활용을 고려한 제품으로는 엠마 프리미엄 푸톤이 있다. 8cm 두께의 3단 접이식 매트리스로, 필요할 때 펼쳐 사용하고 사용 후에는 접어 보관할 수 있다. 열 분산을 돕는 써모싱크 메모리폼과 지지력을 위한 HRX 폼을 적용했으며, 칸마다 폼을 분리할 수 있으며 커버 세탁이 가능하다.

베개 높이와 수면 중 열감이 고민인 소비자를 위한 에어그리드 높이 조절 쿨링 메모리폼 베개도 선보인다. 3단 높이 조절 기능으로 자신에게 맞는 높이를 선택할 수 있으며, 벌집 패턴의 에어그리드 커버가 공기 흐름과 열 배출을 돕는다. 머리 하중을 분산하는 메모리폼을 적용한 점도 특징이다.

엠마는 매트리스와 토퍼, 베개 등 수면 제품을 선보이고 있다.

행사는 11월 8일까지 진행되며, 제품별 할인율과 자세한 행사 내용은 네이버플러스 스토어 내 엠마 브랜드스토어 페이지에서 확인할 수 있다.

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