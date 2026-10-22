‘반짝 추위’ 가고 낮부터 평년 기온 회복 [날씨]

‘반짝 추위’는 금요일인 23일 아침까지 이어지고 낮부터는 기온이 평년 수준으로 회복하겠다.



22일 기상청에 따르면 이날 아침 강원 설악산은 -6.6도, 강원 대관령과 철원은 -3.5도와 -1.3도, 경기 파주는 -1.0도까지 기온이 떨어졌다. 전날까지 비를 뿌린 기압골 뒤쪽으로 북쪽에서 내려온 찬 공기가 중국 산둥반도에서 동진하는 고기압 가장자리를 타고 국내로 유입되면서 기온이 평년기온을 밑도는 수준으로 급하강했다.

예년보다 일찍 기온이 떨어진 22일 출근길의 모습. 연합뉴스

아침 기온이 크게 낮아지면서 일부 내륙지역은 올가을 들어 처음으로 서리가 내리고 얼음이 얼었다. 북춘천 지점에서는 지난해보다 엿새 이르고 평년보다는 하루 늦게 첫서리와 첫얼음이 관측됐다. 경북 안동에는 지난해에 견줘 엿새 빠르고 평년보다는 하루 늦게 첫서리가 내렸다.



추위가 길게 이어지진 않겠다.



23일은 서리가 내린다는 절기인 상강(霜降)으로 아침 최저기온이 3∼15도로 예상돼 평년기온을 밑돌겠다. 그러나 낮 최고기온은 평년 수준인 18∼23도까지 오를 것으로 예상된다. 토요일인 24일 예상 아침 최저기온이 8∼17도, 낮 최고기온은 17∼21도가 되겠다. 23일 오후부터는 제주에 비가 내리기 시작해 밤 전남광주와 경남 남해안까지 확대될 전망이다.



이런 가운데 제30호 태풍 참피가 주말 이후 날씨에 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 참피는 대만 타이베이 동쪽 해상까지 갔다가 방향을 급격히 틀어 26일쯤 일본 규슈 서쪽에 도달해 온대저기압으로 약화한 뒤 상륙할 전망이다. 현재 태풍 중심이 놓일 확률이 70% 이상인 구역에 대한해협과 제주 남동부, 부산 등 동남권 일부가 포함돼 있다. 참피가 한반도로 향할 가능성도 있다는 뜻이다.

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