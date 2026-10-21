고양시 “공공주택지구에 공업지역도 배정해야”… 정부에 제도 개선 건의

경기 고양시가 대규모 공공주택지구 조성 때 기업 유치에 필요한 공업지역 물량을 함께 배정해 달라고 정부에 건의했다. 주택 공급과 함께 산업기반을 확충해 일자리를 갖춘 자족도시를 조성해야 한다는 취지다.

민경선 고양시장은 21일 일산 노후계획도시 정비사업 현장을 찾은 홍지선 국토교통부 장관에게 이 같은 내용을 담은 주요 현안 5건의 정책 건의서를 전달했다.

민경선 고양시장(사진 왼쪽)이 21일 홍지선 국토교통부 장관에게 고양시 주요 현안 5건에 대한 정책 건의서를 전달하고 있다.

시는 공공주택지구의 자족기능을 확보하기 위해 수도권정비계획법과 공공주택 특별법 등 관련 제도 개선이 필요하다는 입장이다. 시 전역이 과밀억제권역으로 지정돼 산업기반 확충에 제약을 받는 반면 대규모 주택 공급은 이어지면서 주거와 산업 간 불균형이 지속되고 있다는 것이다.

이에 공공주택지구 조성 시 공업지역 물량을 함께 배정하고 서울·경기·인천 등 광역자치단체 간 물량 조정도 가능하도록 제도적 기반을 마련해 달라고 요청했다.

민경선 시장은 “공공주택지구를 조성할 때 공업지역 물량을 함께 배정해 실질적인 기업 유치를 지원해야 한다”며 “직주근접형 자족도시를 조성하면 서울에 집중된 주거와 일자리 수요를 분산해 부동산 시장 안정과 교통체증 완화 효과도 기대할 수 있다”고 말했다.

시는 이 밖에도 개발제한구역에서 해제된 대곡역 복합환승센터의 광역교통개선대책 반영, 고양은평선 일산 연장사업의 국가계획 반영, 킨텍스 도심항공교통(UAM) 시범운용구역 지정과 실증 인프라 구축 지원을 건의했다.

이날 민 시장과 홍 장관, 한국토지주택공사(LH) 지역균형본부장 등은 일산 노후계획도시 정비사업과 LH 장기공공임대주택 재건축사업 추진 상황을 보고받고, 일산 선도지구인 백송마을을 점검했다.

민경선 고양시장이 홍지선 국토교통부 장관을 비롯한 관계자들과 일산 선도지구인 백송마을 현장을 점검하고 있다.

시는 지난해 6월 일산 노후계획도시정비 기본계획을 수립한 데 이어 구역별 특별정비계획 수립과 특별정비구역 지정 절차를 추진하고 있다.

홍지선 장관은 “일산 노후계획도시 선도지구 사업이 다른 1기 신도시에 비해 상대적으로 더딘 만큼 주민이 체감할 수 있는 가시적인 진전이 필요한 시점”이라며 “선도지구의 특별정비구역 지정 등 후속 절차가 차질 없이 추진될 수 있도록 노력해 달라”고 당부했다.

민 시장은 “효율적이고 합리적인 도시정비와 일산신도시 재건축 활성화를 위해 일산 노후계획도시정비 기본계획 재정비를 추진하겠다”며 “주민 의견이 충분히 반영될 수 있도록 소통하고 국토교통부를 비롯한 관계 기관과 긴밀히 협력해 나가겠다”고 밝혔다.

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