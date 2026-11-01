세면대에 툭 얹어놨는데…내 칫솔이 ‘세균 온상’ 된 뜻밖의 이유

아침에 일어나 양치를 마친 뒤, 젖은 칫솔을 털어 세면대 한구석에 툭 얹어놓거나 위생 캡을 씌워 보관하는 행위는 수많은 이들의 익숙한 욕실 풍경이다. 칫솔모에 남은 물기를 털어냈으니 깔끔하게 정리했다 생각하기 쉽지만, 이 무심한 마무리가 욕실이라는 특수한 환경과 만나는 순간 뜻밖의 위생 문제를 만들어낸다.

아침마다 무심코 반복하던 이 마무리가 욕실 세균을 칫솔로 옮기는 결정적 계기가 될 수 있다. 언스플래시

우리가 매일 사용하는 욕실은 집안에서 습도와 온도가 가장 높게 유지되는 공간이다. 특히 변기와 세면대, 샤워 공간이 한곳에 몰려 있는 구조에서는 공기 중으로 배출되는 미세 입자와 세균이 칫솔 표면에 아주 쉽게 안착할 수 있다.

가장 먼저 짚어야 할 부분은 변기 물을 내릴 때 발생하는 미세 비말의 비거리다. 미국 콜로라도대학교 볼더캠퍼스 연구진이 고속 레이저와 카메라를 이용해 변기 물을 내릴 때 분출되는 입자를 시각화한 실험에 따르면, 변기 덮개를 열고 물을 내릴 때 세균과 바이러스가 포함된 미세 비말이 초당 2m의 속도로 솟구쳐 나와 최고 1.5m 높이까지 퍼져나가는 것으로 나타났다.

이 비말 입자들은 욕실 내 공기 중에 얼마간 떠돌다 세면대 주변이나 칫솔모 사이사이에 살포시 앉는다. 세면대가 변기 바로 옆에 붙어 있는 전형적인 아파트 욕실 구조라면, 변기 덮개를 열어둔 채 물을 내리는 습관 하나만으로도 칫솔이 비말의 직접적인 영향을 받게 되는 셈이다.

미국 연구진의 고속 레이저 실험으로 포착된 변기 미세 비말의 공중 분출 실태. 콜로라도대학교 볼더캠퍼스 제공

더 큰 문제는 양치 후 젖은 칫솔에 보관 캡을 바로 씌우는 습관이다. 칫솔모 사이의 습기가 채 마르지 않은 상태에서 밀폐된 캡을 덮으면, 내부 온습도가 올라가면서 균이 번식하기 최적의 환경인 일종의 ‘미니 온실’이 형성된다.

연세대학교 의과대학 연구팀 등에 따르면 통풍이 되지 않는 축축한 환경에 방치된 칫솔 표면에서는 황색포도상구균이나 대장균, 녹농균 같은 식중독 및 감염 유발 균주들이 시간당 수배 이상 늘어날 수 있다. 세균을 닦아내려고 만든 도구가 정작 세균의 온상이 되는 아이러니가 발생하는 것이다.

이렇게 세균이 과도하게 번식한 칫솔을 계속 사용하면 입안 미세 상처나 잇몸 경계부를 통해 세균이 침투할 가능성이 커진다. 잇몸에 자극이 가해져 만성 치주염이나 잇몸 염증을 유발할 수 있으며, 입 냄새(구취)가 심해지는 원인으로 작용하기도 한다. 구강 내 면역력이 떨어진 소아나 노약자의 경우, 입안 미세 혈관을 타고 들어간 균이 전신 건강에까지 부담을 줄 수 있으므로 주의가 필요하다.

그렇다면 일상에서 칫솔을 가장 위생적으로 보관하는 방법은 무엇일까. 전문가들이 제시하는 핵심 원칙은 생각보다 간단하다.

통풍이 잘되는 건조한 장소에 개별 홀더로 간격을 두고 세워둔 이상적인 칫솔 보관법. 언스플래시

첫째, 양치가 끝난 후에는 흐르는 물에 칫솔모를 잔여 치약이나 음식물 자국이 남지 않도록 엄지손가락으로 쓱쓱 비벼 깨끗이 헹궈내야 한다. 헹군 뒤에는 세면대 안쪽에 물기를 털어내어 칫솔모 사이에 남은 수분을 최대한 제거하는 것이 기본이다. 주 1회 정도는 따뜻한 물에 식초나 베이킹소다를 살짝 풀어 10분간 담가두는 것도 칫솔모 소독에 도움이 된다.

둘째, 칫솔은 자외선 소독기나 통풍이 잘되고 햇빛이 드는 건조한 장소에 바로 세워 보관하는 것이 좋다. 위생 캡을 꼭 사용해야 하는 상황이라면 칫솔모가 완전히 바짝 마른 상태에서 씌워야 한다. 또한 가족 여러 명의 칫솔을 한 컵에 같이 꽂아두면 칫솔모끼리 서로 닿아 균이 옮겨갈 수 있으므로, 개별 홀더를 사용해 서로 간격을 떨어뜨려 두는 것이 바람직하다.

셋째, 변기 물을 내릴 때는 반드시 덮개를 닫는 습관을 들여야 한다. 변기 덮개만 닫고 물을 내려도 공기 중으로 튀어나가는 비말의 양을 대폭 줄일 수 있어 칫솔뿐만 아니라 욕실 전체의 위생 수준을 끌어올릴 수 있다.

마지막으로 칫솔의 교체 주기를 엄수하는 것도 중요하다. 대한치과의사협회에서는 칫솔모가 옆으로 벌어지지 않았더라도 통상 2~3개월에 한 번씩 새 칫솔로 교체할 것을 권장한다. 감기나 독감 등 호흡기 질환을 앓고 난 직후라면 칫솔에 균이 남아있을 수 있으므로 즉시 새것으로 바꿔주는 것이 안전하다.

매일 아침과 저녁, 무심코 반복하던 칫솔 보관 방식 하나를 바로잡는 작은 변화가 우리 가족의 입속 건강을 지키는 가장 쉽고 확실한 출발점이다.

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