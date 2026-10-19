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포항 이인IC~한신공영 도시계획도로 확 뚫려

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포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com

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총연장 1.74km 왕복 2차선 도로 개통, 사업비 251억 원 투입
KTX 포항역·이인지구 접근성 높여 주민 이동 편의 증진 기대

경북 포항시가 이인IC와 한신공영 아파트를 연결하는 도시계획도로 개설공사를 마무리하고 전 구간을 개통했다고 19일 밝혔다.

 

이인IC와 한신공영 아파트를 연결하는 도시계획도로 드론 촬영 전경. 포항시 제공
이인IC와 한신공영 아파트를 연결하는 도시계획도로 드론 촬영 전경. 포항시 제공

이번 도로는 총연장 1.74km의 왕복 2차선으로, 총사업비 251억 원을 투입해 조성했다. 2020년 11월 착공한 이후 약 6년간의 공사를 거쳐 이인IC와 한신공영 아파트를 직접 연결하는 도로망을 구축했다.

 

도로 개통으로 KTX포항역과 이인지구를 비롯한 주변 지역 간 접근성이 향상되고, 지역 내 교통흐름 개선과 차량 통행 편의 증진에도 도움이 될 것으로 기대된다. 

 

주요 도로와 지역 간 연결성이 강화되면서 주민들의 일상적인 이동 편의도 높아질 전망이다.

 

포항시는 이번 도로 개통을 통해 주민들의 교통 불편을 줄이고, 지역 간 균형 있는 교통망 확충을 이어갈 계획이다.

 

박용선 포항시장은 “이번 도로 개통은 이인IC와 한신공영 아파트를 연결해 지역의 교통 접근성을 높이고 주민 생활편익을 증진하는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 도로 기반시설 확충과 쾌적한 교통환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.


포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com 기자페이지 바로가기

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