포항 이인IC~한신공영 도시계획도로 확 뚫려

경북 포항시가 이인IC와 한신공영 아파트를 연결하는 도시계획도로 개설공사를 마무리하고 전 구간을 개통했다고 19일 밝혔다.

이인IC와 한신공영 아파트를 연결하는 도시계획도로 드론 촬영 전경. 포항시 제공

이번 도로는 총연장 1.74km의 왕복 2차선으로, 총사업비 251억 원을 투입해 조성했다. 2020년 11월 착공한 이후 약 6년간의 공사를 거쳐 이인IC와 한신공영 아파트를 직접 연결하는 도로망을 구축했다.

도로 개통으로 KTX포항역과 이인지구를 비롯한 주변 지역 간 접근성이 향상되고, 지역 내 교통흐름 개선과 차량 통행 편의 증진에도 도움이 될 것으로 기대된다.

주요 도로와 지역 간 연결성이 강화되면서 주민들의 일상적인 이동 편의도 높아질 전망이다.

포항시는 이번 도로 개통을 통해 주민들의 교통 불편을 줄이고, 지역 간 균형 있는 교통망 확충을 이어갈 계획이다.

박용선 포항시장은 “이번 도로 개통은 이인IC와 한신공영 아파트를 연결해 지역의 교통 접근성을 높이고 주민 생활편익을 증진하는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 도로 기반시설 확충과 쾌적한 교통환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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