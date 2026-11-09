영수증 주머니에 찔러 넣었을 뿐인데…핸드크림 바르는 순간 생기는 일

마트나 편의점에서 계산을 마친 뒤 종이 영수증을 손으로 꾹꾹 접어 주머니에 찔러 넣는 행위는 많은 이들에게 당연한 습관이다. 배달 음식을 먹고 난 뒤 용기를 감싸던 비닐을 손가락으로 눌러가며 작게 접거나 찢어서 쓰레기통에 넣는 모습 역시 마찬가지다. 무심결에 반복하는 이 짧은 손짓에 유해 화학물질이 손끝 피부를 타고 체내로 흡수될 수 있다는 연구 결과가 잇따르고 있다.

무심코 영수증을 구겨 접는 일상적인 습관이 화학물질 노출의 시작점이 될 수 있다. 게티이미지뱅크

우리가 일상에서 접하는 종이 영수증은 대부분 열을 가해 글씨를 나타내는 감열지다. 이 감열지 표면에는 글씨를 선명하게 출력하기 위한 현색제로 비스페놀A(BPA)나 비스페놀S(BPS) 같은 내분비계 장애 물질이 코팅되어 있다. 문제의 핵심은 이 화학물질이 종이에 강력히 결합되어 있는 형태가 아니라 단순 인쇄용으로 표면에 얹어져 있는 구조라는 점이다. 손가락으로 마찰을 가하거나 지면을 강하게 누르는 동작만으로도 표면의 화학물질이 손끝 피부로 쉽게 이염되는 이유다.

특히 손에 핸드크림이나 로션을 바른 직후라면 상황은 한층 더 위험해진다. 미국 미주리대학교 연구팀이 실시한 임상 실험에 따르면, 보습제를 바른 손으로 감열지 영수증을 2초 동안 쥐고 있었을 때 피부를 통해 체내로 흡수된 비스페놀A의 양이 맨손일 때보다 최대 100배 이상 급증한 것으로 나타났다.

보습제의 유분 성분은 피부 보호막을 완화해 감열지 속 유해 물질의 침투 속도를 가속화한다. 게티이미지뱅크

연구진은 보습제에 흔히 들어 있는 유분과 피부 침투 촉진제 성분이 피부 표면의 보호막인 각질층을 유연하게 만들면서 감열지 속 비스페놀A가 혈관까지 도달하는 통로 역할을 한 것으로 분석했다. 손가락에 남아 있는 미세한 유분과 화학물질이 만나 용해되면서 흡수율을 극대화하는 구조다.

배달 용기를 감싼 비닐이나 플라스틱 포장재 역시 결코 간과할 수 없다. 비닐의 유연성을 높이기 위해 첨가되는 가소제 성분과 비스페놀계 물질은 열과 유분에 취약하다. 따뜻한 열기가 남아 있는 배달 용기의 비닐을 손으로 강하게 쥐고 접는 과정에서 이들 유해 물질이 손에 묻어나올 가능성이 커진다. 묻어난 유해 물질을 씻어내지 않은 채 음식을 집어 먹거나 눈과 입 주변을 만질 경우, 피부 흡수를 넘어 2차적인 체내 유입으로 이어지기도 한다.

이렇게 체내에 들어간 비스페놀A는 우리 몸속에서 정상적인 호르몬 분비 체계를 교란할 수 있다. 분자 구조가 여성호르몬인 에스트로겐과 유사해 수용체와 결합하면서 수용체의 정상적인 대사 작용을 방해하는 탓이다.

국립환경과학원과 질병관리청 등 국내외 보건 당국 및 연구 기관에 따르면, 비스페놀A에 지속적으로 노출될 경우 호르몬 불균형을 유발할 수 있다. 소아청소년의 경우 성조숙증 발생 위험을 높일 수 있으며, 성인에게는 갑상선 호르몬 이상이나 생식기계 기능 저하를 유발할 가능성이 존재한다. 아울러 체내 인슐린 저항성을 높여 대사 증후군이나 심혈관계 이상을 일으킬 수 있는 요인으로도 지목받는다. 눈에 보이는 즉각적인 통증이 나타나지 않는 탓에 그냥 지나치기 쉽지만, 매일 미량으로 누적되는 노출이 내분비계를 자극할 수 있는 셈이다.

종이 영수증 대신 전자 영수증을 이용하고 접촉 후엔 올바른 손 씻기로 체내 누적을 막아야 한다. 게티이미지뱅크

전문가들은 일상 속 비스페놀A 노출을 줄이기 위해 사소한 습관의 전환이 시급하다고 강조한다. 가장 기본적인 방안은 종이 영수증 발행을 거부하고 전자 영수증을 활성화하는 것이다. 불가피하게 종이 영수증을 받아야 하는 상황이라면 표면을 세게 눌러 접거나 주머니에 구겨 넣는 행위를 삼가고, 끝부분만 살짝 잡아 바로 버리는 것이 안전하다.

손 건강을 위해 로션이나 핸드크림을 바른 직후에는 감열지 영수증이나 배달 비닐을 가급적 만지지 않는 습관을 들여야 한다. 또한 영수증이나 배달 포장재를 정리한 후에는 알코올 소독제보다는 흐르는 물에 비누를 사용해 손을 깨끗이 씻는 것이 바람직하다. 알코올 성분 역시 피부 장벽을 순간적으로 약화해 화학물질 흡수를 도울 수 있기 때문이다. 무심코 지문으로 눌러 접던 영수증 한 장을 멀리하는 작은 결단이 내 몸의 호르몬 균형을 지키는 실천이다.

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