초롱, 양세찬에 "결혼 생각 있어요?"…설렘 유발 후 반전 답변

양세찬이 이상형 에이핑크 초롱의 결혼 질문에 설렘을 드러냈지만, 초롱의 반전 답변에 당황했다.

지난 18일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'은 '환승의 작대기' 레이스로 꾸며졌으며, 게스트로 걸스데이 유라와 에이핑크 초롱이 출연했다.

SBS '런닝맨' 갈무리

이날 양세찬이 과거 이상형으로 꼽았던 초롱과 과거 열애설이 불거졌던 유라가 등장하자 멤버들은 양세찬을 중심으로 러브라인을 형성하며 분위기를 띄웠다.

점심을 먹으러 가는 버스 안에서 멤버들은 "세찬이 같은 남자가 진짜 예술이다"라며 양세찬을 치켜세웠다. 이에 초롱은 양세찬에게 "(세찬) 오빠가 결혼 생각이 있어요?"라고 물었다.

양세찬은 '결혼'이라는 말에 설레는 반응을 보였고, 멤버들도 술렁였다. 초롱은 "아니, 주변 분들이 다 하셨으니까"라고 덧붙였다.

그러자 하하는 양세찬을 대신해 "결혼 생각 당연히 있죠"라고 답했다. 하지만 초롱은 "저는 생각해 본 적이 없어서"라고 말해 웃음을 안겼다. 양세찬은 "이게 뭐야"라며 당황했고, 김종국은 "애 잠깐 설레게 해놓고"라고 거들었다.

SBS '런닝맨' 갈무리

멤버들은 초롱에게 결혼할 때 중요하게 생각하는 조건이 있는지도 물었다. 초롱이 "유머 코드"라고 답하자 하하는 "세찬이 전문이야"라고 말했다. 김종국 역시 "잘하지"라며 양세찬을 치켜세웠다.

급기야 하하는 "아기 낳으면 눈은 진짜 예쁘겠다"라며 두 사람의 미래까지 상상했다. 계속되는 하하의 과몰입에 유재석은 "네가 뭔데"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

<뉴스1>

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