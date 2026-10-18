최태원 SK그룹 회장 “대학 졸업장 자체보다 중요한 건 문제 해결 경험”

최태원 SK그룹 회장이 인공지능(AI) 시대에서는 대학 졸업장보다 실제로 문제를 해결해 본 경험이 더 중요할 거라는 취지로 강조했다.

SK는 최태원 SK그룹 회장이 지난 12일부터 16일까지 방송된 EBS ‘위대한 수업, 그레이트 마인즈’ 시즌 6에 출연해 ‘AI와 새로운 자본주의 그리고 청년’을 주제로 강연했다고 18일 밝혔다. 연합뉴스

18일 SK에 따르면 최 회장은 지난 12~16일 방송된 EBS ‘위대한 수업, 그레이트 마인즈’ 시즌 6에서 “대학 졸업장 자체보다 중요한 것은 실제 문제를 해결해 본 경험”이라며 “문제를 정의하고 질문을 던지는 능력, 생각하는 힘과 공감 능력, 실패를 두려워하지 않는 자세가 더욱 중요해질 것”이라고 말했다.

한국 기업인 최초로 이 프로그램에 출연한 최 회장은 AI시대 노동 가치를 두고 “한 회사, 한 직종에서 정해진 시간에 일하는 것을 직업이라고 생각했지만, AI가 이러한 개념을 바꿀 수 있다”고 짚었다. AI로 아낀 시간을 자유롭게 활용하거나 다른 일을 선택할 수 있을 거라면서다.

최 회장은 “학교가 하나의 정형화된 방식으로 인재를 길러내던 시대는 달라져야 한다”며 “학교는 새로운 문제 해결 방법을 찾고 직접 도전하고 실험하는 장소로 바뀌어야 한다”고도 강조했다.

특히 AI 시대 리더가 갖춰야 할 면을 언급하는 대목에서는 “조직과 사회가 직면한 문제를 직접 정의하고 해결하는 게 중요하다”면서 문제 해결을 위해서는 사람을 이해하고 움직여야 한다고 최 회장은 말했다.

최 회장은 ‘다시 돌아간다면 AI 시대에 어떤 일에 도전하고 싶나’라는 질문에는 “무조건 창업을 할 것”이라며, “대한민국이나 인류가 직면한 가장 어려운 문제, 고통받는 사람이 많은 문제를 해결하기 위해 모든 수단과 방법을 동원하겠다”고 답했다.

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