최태원 SK그룹 회장 “대학 졸업장 자체보다 중요한 건 문제 해결 경험”

최태원 SK그룹 회장이 인공지능(AI) 시대에서는 대학 졸업장보다 실제로 문제를 해결해 본 경험이 더 중요할 거라는 취지로 강조했다.
18일 SK에 따르면 최 회장은 지난 12~16일 방송된 EBS ‘위대한 수업, 그레이트 마인즈’ 시즌 6에서 “대학 졸업장 자체보다 중요한 것은 실제 문제를 해결해 본 경험”이라며 “문제를 정의하고 질문을 던지는 능력, 생각하는 힘과 공감 능력, 실패를 두려워하지 않는 자세가 더욱 중요해질 것”이라고 말했다.
한국 기업인 최초로 이 프로그램에 출연한 최 회장은 AI시대 노동 가치를 두고 “한 회사, 한 직종에서 정해진 시간에 일하는 것을 직업이라고 생각했지만, AI가 이러한 개념을 바꿀 수 있다”고 짚었다. AI로 아낀 시간을 자유롭게 활용하거나 다른 일을 선택할 수 있을 거라면서다.
최 회장은 “학교가 하나의 정형화된 방식으로 인재를 길러내던 시대는 달라져야 한다”며 “학교는 새로운 문제 해결 방법을 찾고 직접 도전하고 실험하는 장소로 바뀌어야 한다”고도 강조했다.
특히 AI 시대 리더가 갖춰야 할 면을 언급하는 대목에서는 “조직과 사회가 직면한 문제를 직접 정의하고 해결하는 게 중요하다”면서 문제 해결을 위해서는 사람을 이해하고 움직여야 한다고 최 회장은 말했다.
최 회장은 ‘다시 돌아간다면 AI 시대에 어떤 일에 도전하고 싶나’라는 질문에는 “무조건 창업을 할 것”이라며, “대한민국이나 인류가 직면한 가장 어려운 문제, 고통받는 사람이 많은 문제를 해결하기 위해 모든 수단과 방법을 동원하겠다”고 답했다.
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