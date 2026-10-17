잠만 자러 가던 호텔은 옛말…카메라 챙기고 태교까지, 가을 호캉스의 변신

호텔업계가 가을 여행객을 겨냥해 숙박에 카메라와 촬영 서비스, 제철 디저트 등을 더한 패키지를 선보이고 있다. 여행 사진을 직접 찍으려는 고객부터 출산 전 둘만의 휴식을 계획하는 예비 부모까지 여행 목적에 맞춰 혜택을 고를 수 있도록 했다.

호텔신라 제공

17일 업계에 따르면 그랜드 조선 부산은 코닥 초소형 카메라를 제공하고, 신라호텔앤리조트는 태교여행 상품을 마련했다. 소노인터내셔널은 청도 홍시로 만든 먹거리를, 해비치와 워커힐은 각각 차와 야외 체험을 숙박에 결합했다.

그랜드 조선 부산은 12월 20일까지 코닥과 협업한 ‘캡처 유어 스테이’를 운영한다. 객실 1박과 초소형 디지털 카메라 ‘차메라’, 조선델리 시즌 음료 2잔을 묶은 상품이다.

객실은 오션뷰와 시티뷰 중 선택할 수 있다. 제공되는 차메라는 무게가 약 30g으로, 가방 등에 키체인으로 달아 휴대할 수 있다. 1987년 출시된 코닥 일회용 카메라에서 영감을 받은 제품이다.

가을 음료로는 홍시와 우유를 활용한 ‘연시’, 홍차로 만든 ‘조선 브렉퍼스트 아이스티’를 준비했다. 음료는 계절에 따라 바뀔 예정이다. 패키지는 100개 객실 한정으로 운영하며, 가격은 세금 포함 34만6500원부터다.

신라호텔앤리조트는 제주와 강릉, 서울에서 예비 부모를 위한 태교여행 패키지를 운영한다.

제주신라호텔의 ‘드리미 베이비문’은 바다 전망 디럭스 객실에 룸서비스 조식, 포토 프로그램, 쁘띠 케이크·티 세트, 끌레드뽀 보떼 스파 1인 이용권, 신라베어 등을 포함했다. 호텔 내 추천 장소에서 출산 전 부부의 모습을 사진으로 남길 수 있다.

신라모노그램 강릉은 아가방앤컴퍼니와 협업한 ‘리틀 비기닝 앳 모노그램’을 선보인다. 객실 1박과 조식 2인에 아기 내의, 속싸보, 바디 필로우, 아가방몰 바우처 등이 담긴 선물을 제공한다. 월요일부터 수요일까지 투숙하는 고객에게는 레이트 체크아웃 혜택도 준다.

서울신라호텔의 임산부 전용 상품 ‘베이비문 글로우’에는 호호당과 협업한 태교 선물 세트, 신라베어 키링, 에코백 등이 포함된다. 스위트 객실 투숙객은 무료 스냅 촬영 서비스도 이용할 수 있다.

소노인터내셔널은 객실과 조식, 가을 먹거리를 묶은 ‘스테이 앤 세이버’를 선보인다. 이달 31일까지 공식 홈페이지에서 판매하며, 투숙은 11월 30일까지 가능하다.

공통 혜택은 객실과 조식 뷔페 2인 이용권, 시즌 음료 세트다. 경북 청도 홍시로 만든 스무디 또는 식혜 2잔과 홍시 찹쌀떡 2개를 제공한다.

운영 사업장은 비발디파크, 델피노, 소노펠리체를 비롯해 소노벨 단양·청송·변산·제주·양평, 소노캄 여수·거제·고양·제주, 쏠비치 양양·삼척·남해·진도, 소노문 해운대 등 전국 17곳이다.

해비치호텔앤드리조트는 10월 한 달간 차를 주제로 한 가을 캠페인 ‘블렌디드 어텀’을 진행한다.

해비치 호텔앤드리조트 제주와 롤링힐스 호텔에서는 공식 인스타그램 팔로워를 대상으로 한정 패키지를 판매한다. 판매 기간은 10월 21일까지로, 총 50객실 한정이다. 이용 고객에게는 티 브랜드 부부티의 휴대용 다도세트를 제공한다.

롤링힐스 호텔은 10월 17~18일과 24~25일 투숙객을 대상으로 야외 티 클래스 ‘파인드 유어 블렌드’도 연다. 호텔 정원에서 차에 대한 설명을 듣고 직접 차를 우려 마신 뒤 명상에 참여하는 프로그램이다.

워커힐 더글라스 하우스는 11월 30일까지 ‘체크인 불멍’ 패키지를 운영한다. 객실과 더글라스 라운지 이용, 와인·스모어 체험을 묶었으며 가격은 성인 2인 기준 세금·봉사료 포함 31만9000원부터다.

야외 공간인 포레스트 파크에서 레드와인 1병과 스낵을 즐기고, 마시멜로와 크래커로 스모어를 만들어 먹을 수 있다. 캠핑 의자와 테이블도 빌려준다. 모닥불 화로는 공용으로 운영한다.

방문 날짜에 따라 제공 내용은 달라진다. 와인페어가 열리는 10월 17~18일과 24~25일에는 포레스트 파크 일반 이용이 제한된다. 이 기간 와인·스모어는 포장용 콤비네이션 피자로 대체하며, 와인페어 무료 입장과 와인 시음 혜택을 제공한다. 더글라스 하우스는 초등학생 이하 아동의 동반 투숙이 제한된다.

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