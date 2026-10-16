‘8명 부상’ 인천 흉기 난동 피의자 신상 공개…59세 최충락

인천 한 대형 상업시설에서 흉기를 휘둘러 이용객 10명을 찌르고 이 가운데 8명을 다치게 한 최충락(59)의 신상정보가 공개됐다.

인천경찰청은 16일 신상정보공개심의위원회를 열고 살인미수와 공공장소 흉기 소지 혐의로 구속된 최씨의 이름과 나이, 머그샷(mug shot·범죄자 인상착의 기록사진)을 공개하기로 결정했다.

인천 흉기 난동 사건 피의자 59세 최충락. 인천경찰청 제공

심의위는 범행의 잔인성과 중대한 피해, 충분한 증거, 국민의 알 권리와 재범 방지 등 공공의 이익을 고려해 공개를 결정했다. 최씨의 신상정보는 이날부터 다음 달 16일까지 인천경찰청 누리집에 게시될 예정이다.

현행 ‘특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률’은 범행 수단이 잔인하고 중대한 피해가 발생했으며, 피의자가 해당 범죄를 저질렀다고 믿을 만한 충분한 증거가 있고, 국민의 알 권리 보장과 재범 방지·범죄 예방 등 공공의 이익을 위해 필요할 때 신상정보를 공개할 수 있도록 규정하고 있다.

최씨는 지난 13일 오후 1시48분부터 1시53분까지 인천 남동구 구월동의 대형 상업시설에서 이용객 10명을 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의를 받고 있다. 피해자 가운데 19세 여성이 의식불명 상태에 빠지는 등 8명이 다쳤고, 나머지 2명은 다치지 않았다.

최씨는 경찰 조사에서 피부질환 치료를 받은 병원에 불만이 있었고, 병원 측 신고로 경찰 수사를 받게 된 데 대한 불만을 사회적으로 알리려고 범행했다는 취지로 주장한 것으로 전해졌다.

최씨는 살인미수 전력 2차례를 포함해 벌금형 이상의 전과가 10범인 것으로 알려졌다.

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