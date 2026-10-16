‘8명 부상’ 인천 흉기 난동 피의자 신상 공개…59세 최충락

인천 한 대형 상업시설에서 흉기를 휘둘러 이용객 10명을 찌르고 이 가운데 8명을 다치게 한 최충락(59)의 신상정보가 공개됐다.
인천경찰청은 16일 신상정보공개심의위원회를 열고 살인미수와 공공장소 흉기 소지 혐의로 구속된 최씨의 이름과 나이, 머그샷(mug shot·범죄자 인상착의 기록사진)을 공개하기로 결정했다.
심의위는 범행의 잔인성과 중대한 피해, 충분한 증거, 국민의 알 권리와 재범 방지 등 공공의 이익을 고려해 공개를 결정했다. 최씨의 신상정보는 이날부터 다음 달 16일까지 인천경찰청 누리집에 게시될 예정이다.
현행 ‘특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률’은 범행 수단이 잔인하고 중대한 피해가 발생했으며, 피의자가 해당 범죄를 저질렀다고 믿을 만한 충분한 증거가 있고, 국민의 알 권리 보장과 재범 방지·범죄 예방 등 공공의 이익을 위해 필요할 때 신상정보를 공개할 수 있도록 규정하고 있다.
최씨는 지난 13일 오후 1시48분부터 1시53분까지 인천 남동구 구월동의 대형 상업시설에서 이용객 10명을 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의를 받고 있다. 피해자 가운데 19세 여성이 의식불명 상태에 빠지는 등 8명이 다쳤고, 나머지 2명은 다치지 않았다.
최씨는 경찰 조사에서 피부질환 치료를 받은 병원에 불만이 있었고, 병원 측 신고로 경찰 수사를 받게 된 데 대한 불만을 사회적으로 알리려고 범행했다는 취지로 주장한 것으로 전해졌다.
최씨는 살인미수 전력 2차례를 포함해 벌금형 이상의 전과가 10범인 것으로 알려졌다.
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