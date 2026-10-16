석유 최고가격 다시 동결…휘발유 1784원·경유 1773원

정부가 석유 최고가격을 4주 더 동결하기로 했다. 11차 최고가격은 10차와 같은 리터(ℓ)당 휘발유 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원이다.

산업통상부는 “17일 0시부터 향후 4주간 적용될 11차 석유 최고가격을 기존 10차 가격으로 동결한다”고 16일 발표했다. 지난 6월 말 미국과 이란 간 종전 합의 당시 7차 최고가격을 ℓ당 150원씩 인하한 이후 같은 가격이다.

11차 석유최고가격이 발표되는 16일 서울 서초구 만남의광장 주유소에 유가가 표시돼있다. 연합뉴스

국제 유가가 배럴당 100달러대 높은 가격을 유지하고 있지만 서민 물가 부담 등을 고려했다는 게 정부 설명이다.

최근 호르무즈 해협 통과 선박에 대한 이란의 공격과 예멘 후티 반군의 사우디아라비아 주요시설 공격 등으로 중동 지역 긴장이 지속하고 있다. 지난 15일 기준 브렌트유는 배럴당 105.9달러, 두바이유 107.0달러, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 98.0달러를 기록했다. 국제 석유제품의 경우 휘발유는 배럴당 133달러, 경유는 170달러였다.

산업부는 최근 서민 물가부담, 석유 수급 상황 등을 종합적으로 고려해 최고가격 동결을 결정했다고 설명했다. 소비자물가상승률이 지난 8월 3.1%에서 지난달 2.9%로 둔화했지만 석유류 물가는 전년보다 14.8% 상승하는 등 에너지 물가 상승 부담이 커졌기 때문이다.

정부의 가격 통제로 유류 소비가 늘었다는 일각의 지적에 대해 산업부는 추석 연휴 수요 집중과 고속도로 주유소 특별할인에 따른 일시적 소비 증가라고 분석했다. 지난달 휘발유 소비 증가분 약 3.6만kL(킬로리터) 중 2.9만kL가 추석 연휴가 있던 넷째 주에 집중됐다는 것이다.

산업부는 정유업계가 석유제품 수출제한 완화를 요청하는 데 대해선 “국내 수급에 문제가 없는 범위 내에서 업계와 소통하며 수출 물량 관리 방안을 모색할 계획”이라고 밝혔다.

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