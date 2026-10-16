李대통령 “부마항쟁·5·18, 헌법에 담아야…국회 개헌 논의 착수 촉구” [한강로 사진관]

이재명 대통령이 16일 부산에서 열린 제47주년 부마민주항쟁 기념식에서 기념사를 하고 있다.

이재명 대통령이 16일 부산에서 열린 제47주년 부마민주항쟁 기념식에서 인사를 하고 있다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일 부산시청에서 열린 제47주년 부마민주항쟁 기념식에서 국기에 대한 경례를 하고 있다.

이재명 대통령이 16일 부산에서 열린 제47주년 부마민주항쟁 기념식에서 김민석 더불어민주당 대표와 인사하고 있다.

이재명 대통령이 16일 부산에서 열린 제47주년 부마민주항쟁 기념식에서 눈가를 만지고 있다.

이재명 대통령이 16일 부산에서 열린 제47주년 부마민주항쟁 기념식에서 기념사를 하고 있다.

이재명 대통령은 16일 부마민주항쟁 47주년 기념사에서 부마민주항쟁과 5·18 광주민주화운동 정신을 헌법 전문에 수록해야 한다고 재차 강조하며 국회를 향해 조속한 개헌 논의 착수를 촉구했다.

이 대통령은 이날 부산시청에서 열린 부마민주항쟁 47주년 기념식에 참석해 “부마민주항쟁과 광주민주화운동을 헌법 전문에 담아내는 일은 대한민국의 민주주의와 국민주권을 지켜내기 위한 우리 국민의 피어린 역사를 잊지 않도록 하는 최소한의 조치”라며 “이 자리를 빌려, 개헌을 위한 국민 의견 수렴과 합리적 토론에 국회가 조속히 나서주기를 다시 한 번 요청드린다”고 말했다.

이 대통령은 "47년 전 오늘, 부산과 마산에서 시작된 함성은 거대한 독재의 어둠을 뚫고 꺼지지 않는 불꽃이 돼 민주공화국 대한민국을 환하게 밝혔다"며 "엄혹했던 시대에 정의를 온몸으로 외친 부산과 마산의 시민 여러분께 깊은 존경과 감사의 인사를 올린다"고 말했다. 특히 "오늘날 우리가 너무나 당연하게 누리고 있는 민주주의는 결코 저절로 얻어진 것이 아니다"라며 "선거를 통해 주권자의 대리인을 국민이 직접 뽑는 일, 누구나 정부나 권력자를 향해 자유롭게 비판하고 의견을 내는 일처럼 국민이 주권자로서그 권리를 온전히 누린 지는 그리 오래되지 않았다"고 설명했다.

사진=청와대사진기자단

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