국민의힘, 우상호에 “사기 당선”…강릉 AI 데이터센터 허위 공약 공세

국민의힘 소속 강원 지역 국회의원들은 더불어민주당 소속 우상호 강원도지사가 지난 6·3 지방선거에서 확정되지 않은 강릉 인공지능(AI) 데이터센터 유치를 확정된 것처럼 허위 공약해 당선됐다며 사퇴를 촉구했다.

이양수·한기호·이철규·유상범·박정하 등 국민의힘 강원도 지역 의원들은 16일 국회에서 기자회견을 열고 “허위 공약으로 도민의 눈과 귀를 가려 선거 결과를 왜곡한 명백한 사기 당선”이라며 이같이 밝혔다.

이들은 “6·3 지방선거 당시 우상호 후보는 강릉 AI 데이터센터 유치를 이미 성공했다고 언론 인터뷰, 보도자료 등을 통해 대대적으로 홍보했다”라며 “이 거짓 유치 성공 발표는 불과 3만여표 차이로 승부가 갈린 선거에서 가볍게 넘길 수 없는 문제”라고 지적했다.

이어 “지난 강원도의회 도정질의를 통해 밝혀진 진실은 참담함 그 자체였다. 불과 4개월 만에 우 지사는 ‘아직 확정된 것이 아니다’, ‘협의 중이다’라며 거짓말이었음을 실토했다”고 비판했다.

그러면서 “심지어 ‘변전소 문제가 있을 것을 미처 예상하지 못했다’며 황당한 변명으로 책임을 회피하려 하고 있다”며 “기업이 변전소와 전력 인프라 상태조차 확인하지 않고 데이터센터 유치를 확정했을 리 만무하다”고 꼬집었다.

의원들은 “검토 단계에 불과했던 사안을 확정된 것처럼 내세워 도민의 판단을 흐리게 했다면 이는 유권자를 기만하고 선거의 공정성을 무너뜨린 중대한 사안”이라며 “강원도민의 신뢰를 짓밟고 민주주의의 꽃인 선거제도를 유린한 엄중한 범죄 행위”라고 강조했다.

국민의힘은 당 차원에서 우 지사를 공직선거법 위반으로 고발하기로 했다. 이철규 의원은 “법률지원단에서 소장을 작성하고 있는 것으로 안다. 관련된 객관적 자료는 언론 또는 영상으로 확보돼 있기 때문에 빠른 시간 내에 접수될 것”이라고 설명했다.

앞서 정점식 원내대표는 전날 페이스북을 통해 허위공약이 선거에 영향을 미쳤다며 “우 지사의 1호 공약사기 사건을 공직선거법 위반으로 고발하겠다”고 밝혔다.

정 원내대표는 “살다 살다 이렇게 대담하고 뻔뻔한 대형 공약사기 사건은 처음 본다”라며 “통상적인 공약철회나 공약파기와는 차원이 다른 ‘공약사기’로, 153만 강원도민을 우롱한 대형 공약 사기극”이라고 질타했다.

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