인천 흉기난동 피해자 가족 "공정하고 엄중한 처벌해야"

지난 13일 인천 대형 상업시설에서 발생한 흉기 난동 사건의 피해자 가족은 16일 "공정하고 엄중한 처벌을 요구한다"고 말했다.



부상자 8명 중 1명인 20대 여성의 오빠라고 밝힌 A씨는 이날 인천지법 앞에서 "사건 현장에 일을 보러 갔다가 동생이 들것에 실려 나오는 걸 직접 목격했다"며 "의식은 있었지만 매우 불안한 상태였다"고 당시 상황을 설명했다.

인천 남동구의 한 상가 식당가에서 흉기난동을 벌인 남성 A씨가 16일 인천 미추홀구 인천지방법원으로 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 도착해 고개를 숙인채 들어가고 있다.

이 피해자는 당시 2층 식당가에서 등 부위를 흉기에 찔린 것으로 파악됐다.



A씨는 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 받기 위해 인천지법에 나온 피의자 B(59)씨를 직접 보고자 법원을 찾았다.



그는 "자칫하면 폐까지 찔릴 뻔한 상황이었고, 어제 동생이 퇴원은 했지만 불안해 보이는 상태"라며 "가해자에게 '진짜 왜 그랬냐'고 제대로 묻고 싶다"고 토로했다.



이어 "'약한 사람들만 골라서 했다', '뉴스에 나오고 싶어서 했다'는 등의 기사를 보고 황당하고 어이가 없어서 말이 안 나왔다"며 "법원에 공정하고 엄중한 처벌을 요구한다"고 했다.



B씨는 지난 13일 오후 1시 48분께 대형마트와 영화관 등이 입점한 인천시 남동구 구월동 대형 상업시설 씨앤씨(see&see) 건물에서 이용객 10명을 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의를 받고 있다.



이들 피해자 중 의식불명 상태인 19세 여성을 포함한 8명이 부상자로 분류됐고, 다른 2명은 다치지 않은 것으로 파악됐다.



그는 경찰 조사에서 "피부질환 치료를 받은 병원에 불만이 있었는데 병원 측 신고로 경찰 수사도 받게 됐다"며 "(불만을) 사회적으로 알리고 싶어 뉴스거리를 만들려고 범행했다"는 취지로 주장했다.



A씨는 2차례의 살인미수 전력을 포함해 벌금형 이상 전과가 10범인 것으로 알려졌다.

<연합>

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