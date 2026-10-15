한일 재무장관, 100억달러 규모 통화스와프 3년 연장 합의

한국과 일본이 내달 말 만기 예정이었던 통화스와프(통화 교환)를 3년 연장하기로 했다. 양국은 계약을 2029년11월까지 유지해 금융·외환시장 불안에 대비한 외화 유동성 안전망을 이어가기로 했다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관은 15일 주요 20개국(G20)·주요 7개국(G7) 재무장관 회의 및 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회 참석차 방문한 태국 방콕에서 가타야마 사쓰키 일본 재무상과 양자 면담을 하고, 만기가 다가오는 한일 통화스와프 연장에 합의했다고 재경부가 밝혔다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 15일(현지시간) 태국 방콕 퀸 시리킷 내셔널 컨벤션 센터에서 가타야마 사쓰키 일본 재무장관과 면담에 앞서 악수하며 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

이 부총리와 가타야마 재무장관은 최근 양국 외환 당국이 충분한 외화 유동성을 확보하고 있다는 데 인식을 같이하는 한편 한일 금융협력과 공조의 상징으로서 통화스와프가 갖는 중요성을 고려해 이렇게 뜻을 모았다고 재경부가 설명했다.

한일은 2023년12월1일 미화 100억달러 규모로 계약기간 3년의 한일 통화스와프를 개시했고, 예정대로라면 올해 11월 말이 만기다. 재경부 관계자는 “2029년 11월까지 3년 연장한다”며 “통화스와프 규모는 그대로 유지된다”고 설명했다.

통화스와프는 금융·외환시장 불안 등으로 외화 조달이 어려워질 때 계약 상대국에 자국 통화를 맡기고 필요한 외화를 공급받는 장치다. 외환보유액에 더해 외화를 조달할 수 있는 수단으로, 유동성 경색에 대비하는 안전판 역할을 한다.

한일 통화스와프는 2001년 20억달러로 시작해 글로벌 금융위기, 유럽 재정위기 등을 거치면서 2011년 700억달러까지 불어났다. 이후 한일 관계가 경색되면서 규모가 쪼그라들었고, 잔여 100억달러 계약이 2015년2월 만료되면서 8년 넘게 중단되기도 했다.

그러다가 2023년 추경호 당시 부총리 겸 기획재정부 장관과 스즈키 슌이치 당시 일본 재무상의 합의로 한일 통화스와프가 복원됐다. 당시 원화와 엔화를 주고받는 방식이 아니라 전액 달러화를 기본으로 삼기로 해 주목받았다.

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