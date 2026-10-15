국힘 "임광현 인선, 대장동 패밀리 보은인사 민낯…철회해야"

국민의힘은 15일 국세청장 출신의 임광현 신임 청와대 비서실장 인선에 대해 '대통령 변호인 보은 인사', '국정 위기에 세무 관료 출신 임명은 납득 불가'라며 일제히 공세를 폈다.



특히 임 실장의 처남 이승엽 변호사가 이재명 대통령의 '대장동·선거법·대북 송금 의혹 사건 등을 변호한 사실을 집중 부각하며 즉각적인 인사 철회를 촉구했다.

신임 비서실장으로 임명된 임광현 국세청장이 지난 14일 청와대 기자회견장에서 기자단과 인사하고 있다. 뒤는 성기홍 홍보소통수석. 연합뉴스

최수진 원내수석대변인은 논평에서 "청와대가 대통령 개인 변호사 일가의 밥그릇을 챙겨주는 '사설 흥신소'로 전락했다"며 "이 대통령은 국정을 어지럽히는 후안무치한 보은 인사를 당장 거둬들이라"고 했다.



그는 "임 실장의 처남인 이 변호사는 이 대통령의 온갖 사법 리스크를 틀어막아 온 핵심 변호인이다. 심지어 헌법재판관 후보로까지 검토됐던 인물"이라며 "기가 막힌 '대장동 패밀리 보은 인사'의 민낯"이라고 직격했다.



최보윤 수석대변인도 논평에서 "국민은 조금도 납득할 수 없는 인사 실패"라며 "국회의원 임기 1년을 제외하면 평생을 세무 분야에서 보낸 인물이 총체적 국정 난맥을 풀어낼 역량을 가졌을지 의문스럽기만 하다"고 말했다.



이어 "대통령 측근 정치인이 국세청장에 낙점될 때부터 '임광현 인사'에는 중립성 논란이 있었다. 이제는 그 자리에서 나와 곧장 청와대 핵심 참모로 옮겨버렸다"며 "이제는 대놓고 '측근 정치' 하겠다는 선언"이라고 비판했다.



또 "처남 이 변호사는 이 대통령 사건을 변호한 사람으로 이 변호사의 누나인 임 실장의 아내는 외교 경력 없이 휴스턴 총영사에 올라 따가운 시선을 받은 바 있다"며 "인사가 만사이지만, 이 정부 인사는 오늘도 참사"라고 꼬집었다.



김재원 최고위원도 최고위에서 "이 사람이 주목받는 것은 대장동 변호사의 매형이라는 사실 때문으로, 이 변호사는 이재명의 핵심 변호사 역할을 했다. 이 변호사의 누나는 보건복지부 과장급 공무원을 하다가 퇴직했는데 지금 미국 휴스턴 총영사"라며 "이 변호사의 온 가족을 국가 요직에 임명하고 있다"고 말했다.



그러면서 "대장동 변호사들이 어떤 공직을 맡고 있는지 확인해봤더니 조원철 법제처장, 이태형 청와대 공직기강비서관, 전치영 민정비서관, 이장형 법무비서관, 나승철 국무총리 민정실장, 조상호 전 법무장관 정책보좌관, 김수연 국정원 기조실장 등 현 정권의 법무·수사·정보 라인을 전부 장악하고 있다"며 "이른바 대장동 패밀리들이 국정 요직에 모두 포진해 이 대통령을 철벽 방어하는 것"이라고 주장했다.



무소속 한동훈 의원은 페이스북 글에서 "청와대 비서실장으로 깜짝 발탁된 임 청장은 지난 윤석열 정부 출범 당시 윤석열 정부의 초대 국세청장으로 기용되길 강력히 희망하고 뛰었던 분이다. 분명한 사실이니 본인도 부인 못 할 것"이라고 말했다.



그러면서 "윤석열 정권의 국세청장이 되길 강력히 희망하고 뛰었던 사람이 '누구와 가깝냐, 전 정권에 대해 어떤 입장이었냐'는 사상 검증이 인사의 최우선 기준인 이재명 정권의 청와대 비서실장을 맡는 것은 전혀 다른 문제"라며 "민주당 정권, 괜찮겠나"라고 꼬집었다.

<연합>

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