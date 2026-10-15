[속보] 장동혁 “공소 취소용 대행 고집부리다 대통령도 대행 체제 될 것”

국민의힘 장동혁 대표는 15일 이재명 대통령을 향해 “공소 취소용 대행 고집을 부리다가 머지않아 대통령도 대행 체제가 될 것”이라고 비판했다.

국민의힘 장동혁 대표가 15일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “하루에 한 건씩 흉악 범죄가 터지고 있는데 치안 컨트롤타워가 다 비어 있다”며 이같이 말했다.

이어 “이 대통령은 본인 공소 취소 생각밖에 없다”며 “공소 취소를 맡기려니 말 잘 듣는 대행들이 필요한 것이다. 대리운전도 안 부르고 음주운전했던 대통령이 본인 재판은 대리 취소시키려 하고 있다”고 주장했다.

전날 열린 김지용 중대범죄수사청장 후보자 인사청문회에 대해서는 “공소청과 사건 이첩 절차 협의조차 끝나지 않았고 전산망도 연결이 안 돼 있는 깡통 중수청”이라고 지적했다. 이어 “그런데도 김지용 후보자는 큰 문제가 없다고 한다. 이 정권과 후보자에게는 큰 문제가 아닐지 모르지만, 국민에게는 이보다 더 큰 문제가 없다”고 덧붙였다.

장 대표는 “어제 청문회는 황당하기 짝이 없는 우리 편 검증 청문회로 끝났다. 시종일관 여권 의원들은 ‘친윤 아니냐’, ‘우리 편이 맞냐’만 따져 물었다”며 “김 후보자는 눈물겨운 자기 부정쇼를 펼치며 충성심을 알아달라고 읍소했다. 이런 판에 정치 중립을 믿을 국민이 어디 있겠느냐”고 말했다.

인천 구월동 흉기 난동 사건과 관련해서는 당시 이 대통령의 행보를 비판했다. 장 대표는 “피해 여성이 긴급 수술을 받으며 사경을 헤매고 있을 때, 이 대통령은 북항을 구경하며 셀카 찍고 있었다”며 “그때까지 대통령에게 보고가 안 됐다면 청와대가 제정신이 아니고, 보고를 받고도 웃으며 돌아다녔다면 대통령이 제정신이 아니다”고 비판했다.

이어 “생명과 안전을 최우선하는 시스템을 만들겠다고 큰소리치더니, 이제는 골프장도 대통령 근무처라는 괴이한 소리까지 한다”며 “골프채를 휘두르며 보고받는 게 생명 안전 최우선 시스템이냐”고 반문했다.

장 대표는 “대통령의 가장 큰 책무는 국민의 안전을 지키는 일”이라며 “지킬 능력도 없고 지킬 생각까지 없다면, 이제 그만 그 자리에서 내려와야 한다”고 말했다.

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