국민연금 이사장 “리밸런싱 유예 안했다면 매일 ‘8000억’ 매도해야…증시 타격"

김성주 국민연금공단 이사장이 올해 초 국내주식 비율 초과에 따른 리밸런싱(자산 비중 재조정)을 유예하지 않았다면 매일 8000억원 규모의 주식을 매도해야 했다고 밝혔다. 김 이사장은 리밸런싱을 통해 시장에 큰 충격을 줄 우려가 있었으며, 이 때문에 국민연금 기금운용위원회(기금위)에서도 이견이 없었고 주장했다.

김성주 국민연금공단 이사장이 14일 국회에서 열린 보건복지위원회 국정감사에서 위원 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

김 이사장은 14일 국회 보건복지위원회의 국민연금공단에 대한 국정감사에 출석해 기존 규정대로 리밸런싱했을 경우에 대한 추계(시뮬레이션) 자료를 제출해달라는 국민의힘 측 요구에 이같이 답했다.

김 이사장은 “만약 1월 기금위에서 리밸런싱을 유예하지 않고 원래 규칙대로 했다고 하면 매일 8000억원 이상의, 그러니까 전체 코스피 거래대금의 10% 이상을 던져야 했을 것”이라고 말했다. 그는 이어 “이렇게 되면 시장에 엄청난 충격을 줬을 거라고 본다. 당연히 주가는 떨어졌을 것이고, (이렇게 되면) 국민연금도 손해를 보고 국민도 손해를 볼 수밖에 없다”고 설명했다.

이날 국민의힘은 정부가 증시를 띄우기 위해 국민연금을 동원했다며 김용범 전 청와대 정책실장의 증인 출석과 국민연금 기금운용위원회(기금위) 회의록 공개를 요구하며 공세를 폈다. 더불어민주당은 ‘민생 국감’을 방해하지 말라고 맞섰다.

김 이사장은 리밸런싱 유예가 국내 증시 부양을 위한 목적이 아니라 전문가 판단에 따른 합의였다고 강조했다. 김 이사장은 “지난 1월과 5월 한국증시 상황으로 돌아가면 당시 전문가, 그중에는 윤석열정부 때 추천한 전문가도 있고 여야와 관련된 전문가도 있는데 리밸런싱을 유예하고 국내주식 비중을 확대하는 것에 이견이 없었다”고 했다.

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