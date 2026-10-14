‘삼성 왕조 불펜’ 안지만의 몰락…3억대 사기로 징역 1년8개월 [사건수첩]

전직 프로야구 삼성 라이온즈 소속 투수였던 안지만(43)씨가 지인들에게 수억원을 빌린 뒤 갚지 않은 혐의로 재판에 넘겨져 1심에서 실형을 선고받았다.

대구지법 형사11단독 전명환 판사는 사기 혐의로 기소된 안씨에게 징역 1년8개월을 선고했다고 14일 밝혔다.

2016년 7월 5일 삼성과 LG의 경기에서 안지만이 역투하고 있다. 연합뉴스

판결문에 따르면 안씨는 과거 프로야구 시절 해외 원정도박 파문으로 선수 자격을 잃고 거액의 채무에 시달리던 중, 지인들을 상대로 사기 행각을 벌인 것으로 드러났다. 그는 2016년 4월부터 6월까지 지인 B씨에게 “건축공사 비용이 필요하다”며 두 차례에 걸쳐 총 2억2800만원을 빌린 뒤 가로챈 혐의를 받는다.

안씨의 범행은 여기서 그치지 않았다. 그는 2015년 12월부터 2017년 10월까지 또 다른 지인 C씨에게 “변호사 선임 비용 등이 필요하다”고 속여 9400만원을 추가로 편취한 혐의도 받고 있다. 조사 결과 안씨가 지인들로부터 가로챈 금액은 총 3억2200만원에 달했다. 안씨는 지난해 11월부터 대구 중구 동인동에서 고깃집을 운영해 오다 최근 폐업을 한 생태다.

그는 2015년 10월 해외 원정도박 파문에 연루되면서 당시 한국시리즈 출전 명단에서 제외된 것은 물론 구단으로부터 연봉을 받지 못하게 되면서 금융기관 등에 20억원 상당의 막대한 부채를 지고 있었던 것으로 확인됐다. 재판 과정에서도 안씨 측은 “수사와 재판이 끝나면 프로야구 선수로 복귀할 수 있을 것으로 예상했다”는 취지로 주장하기도 했다.

하지만 재판부는 안씨의 주장을 받아들이지 않았다. 재판부는 “피고인이 다른 용도로 차용금을 사용할 것이라는 사정을 피해자가 알았다면 피해자는 피고인에게 돈을 빌려주지 않았을 것으로 보인다”면서도 “피고인이 일부 피해자에게 2590만원을 변제하고, 자신의 승용차를 변제 명목으로 인도한 점을 참작했다”고 양형 이유를 설명했다.

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