與, 임광현 靑 비서실장 임명에 “국정성과 속도 낼 적임자”

더불어민주당은 14일 신임 대통령 비서실장에 임광현 국세청장이 임명된 데 환영의 뜻을 밝히고, 퇴임하는 강훈식 전 실장의 그간 노고에 감사를 표했다.

민주당 박성준 수석대변인은 당 논평에서 “임 실장은 국민주권정부 초대 국세청장으로서 오랫동안 풀리지 않던 고액체납 문제에서 유례없는 성과를 내며 조세정의를 바로 세웠다”며 “22대 국회의원까지 역임하며 국회와 정부를 두루 경험한 만큼 당정청 협력으로 국정 성과에 속도를 낼 적임자”라고 평가했다.

신임 대통령 비서실장으로 임명된 임광현 국세청장이 14일 청와대 기자회견장에서 전임자인 강훈식 비서실장 소개로 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

박 대변인은 또 “임 실장은 ‘국민의 하루하루가 절박한 만큼 청와대의 하루도 절박해야 할 것’이라고 각오를 밝혔다”며 “그 각오 그대로 국민이 피부로 느끼는 민생의 변화를 만들어 내며 대통령을 든든히 보좌해줄 것으로 믿는다”고 했다. 그러면서 “당은 앞으로도 굳건한 당청관계를 바탕으로 국정운영을 뒷받침할 것”이라고 했다.

더불어민주당 박성준 수석대변인. 연합뉴스

강 전 실장에 대해선 “대통령직 인수위원회도 없이, 펜 한 자루도 없었던 대통령실을 정상화하고 대체불가 대한민국을 만드는 여정에 힘썼다”며 “헌신과 노고에 감사의 말씀을 전한다”고 했다. 아울러 “지난 499일 쉼 없는 노력으로 내란 극복과 경제 회복이라는 막중한 과제 앞에서 이재명 대통령을 보좌하며 국민주권정부의 기틀을 다졌다”고 평가했다.

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