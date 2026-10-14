연이은 비위 의혹 ‘트럼프 장남 前연인’ 그리스 대사 결국 경질 수순

백악관이 각종 비위 의혹에 휩싸인 킴벌리 길포일 그리스 주재 미국 대사를 경질할 뜻을 밝혔다.

케이티 재커라이어 백악관 대변인은 13일(현지시간) 열린 브리핑에서 길포일 그리스 주재 미국 대사에 대한 질의가 나오자 “사퇴를 요구했다”고 답하면서 “그는 우리 팀에 큰 자산이었다. 앞으로 잘 되길 바란다”고 말했다.

킴벌리 길포일 그리스 주재 미국 대사. 로이터연합뉴스

길포일 대사는 연방 상원 대사 인준 청문회를 앞둔 지난해 7월 도널드 트럼프 대통령의 후원자인 에릭 디터스에게 자신의 신용카드 대금 10만 달러(약 1억3000만원)를 송금해달라고 요청했고, 대사 재임 동안 그리스 재벌들로부터 각종 편의를 받았다는 의혹에 휩싸인 상태다.

길포일 대사는 캘리포니아주 검사 출신으로 친(親)트럼프 성향 지상파 방송인 폭스뉴스 진행자를 맡았던 인물이다. 트럼프 대통령의 장남인 트럼프 주니어와 한때 약혼한 연인 관계이기도 했다.

트럼프 대통령은 전날 기자들과 만나 길포일 대사의 해임을 검토하냐는 질문을 받자 “살펴보고 있다. 현재 상황을 좋게 보고 있진 않다”고 답한 바 있다.

트럼프 대통령은 다음 달 3일 중간선거를 앞두고 있다. 이번 선거가 임기 후반 연방의회 지형을 결정할 승부처로 꼽히는 가운데 야당인 민주당은 트럼프 대통령 및 측근 인사들의 부패 혐의를 집중 부각하고 있다.

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